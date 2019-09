L’immersion française a le vent dans les voiles en Colombie-Britannique

Ils étaient 53 995 élèves, soit une hausse d'environ un tiers en 15 ans.

Dans les zones urbaines et les zones rurales, nous assistons à une demande forte et continue de programmes d'immersion en français de la part des parents , explique Glyn Lewis, directeur général de Canadian Parents for French, un groupe de bénévoles qui défendent l’apprentissage du français au pays.

Chute à Vancouver et Surrey

Or, malgré une hausse d’inscription, Vancouver et Surrey constatent une chute d’inscription dans les programmes d'immersion. Selon Glyn Lewis, il ne s’agit pas d’un manque d’intérêt, mais bien du manque de disponibilité de ce programme.

On a toujours un défi avec les commissions scolaires de Vancouver et Surrey. Elles ont limité [le nombre de places] pour le programme d’immersion française et ça fait en sorte que les inscriptions ont diminuée , dit-il.

Selon lui, les parents doivent faire de la pression auprès des commissions scolaires pour ajouter des places dans le programme.

Il ajoute que la pénurie des enseignants dans les programmes d'immersion française demeure un problème pour lequel son groupe exerce de la pression auprès des gouvernements provincial et fédéral.

On sait qu'ils ont mis des ressources pour créer plus d'espaces [pour former plus d'enseignants], mais on sait qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Glyn Lewis, Canadian Parents for French

Plus tôt cette année, la Commission scolaire de Vancouver (VSB) voté en faveur d’une abolition progressive du programme à l’école primaire Henry Hudson dans le quartier Kitsilano.

Des pancartes affichent leur soutien au programme d'immersion française à l'école primaire Henry Hudson à Vancouver. Photo : Radio-Canada

Le programme d’immersion française existe depuis 50 ans en Colombie-Britannique.