Des petits Calgariens à l'école des superhéros

Le jour de la rentrée est toujours plein d’excitation et, parfois, d’angoisse. Depuis son ouverture il y a deux ans, l’École du Nouveau-Monde s’applique toutefois à en faire une aventure thématique inoubliable.

Cette année, c’était sous le thème des superhéros. Dès leur arrivée, les élèves devaient partir à la recherche d’un masque coloré portant leur nom sur les murs et les fenêtres de l’école.

Ensuite, les enseignants sont apparus, costumés en superhéros pour un numéro de danse. La couleur de leurs costumes correspondait à celle des masques des élèves dans leur classe.

« J’adore le concept et ça donne un peu de piquant à la rentrée », commente Guillaume Morin, parent d’un jeune garçon.

Il croit que l’activité a rendu la journée moins intimidante pour son fils Luca, qui vient de transférer d’une autre école.

« Ça lui donne une chance de vivre quelque chose qui est nouveau pour tous les autres élèves aussi. C’est plus rassembleur, je pense », dit-il.

« Je pense que c’est une bonne idée, ça donne un beau thème que les enfants aiment bien », croit aussi Jeanne Duvette-Watson.

Son fils acquiesce : « Les masques sont vraiment cool, vraiment jolis ».

Ce sont les enseignants de l'école qui ont eu l'idée de la journée thématique. Photo : Radio-Canada / Fuat Seker

Avec 330 élèves et 17 enseignants, la cour d’école était certes un peu chaotique, mais la directrice, Julie Vaillancourt, dit que tout s’est déroulé pour le mieux.

Elle croit que leurs rentrées thématiques contribuent à « créer un sentiment d’appartenance dès la première journée » chez les enfants et les parents. Elles peuvent aussi servir de tremplins aux enseignants pour instaurer une belle ambiance de classe.

« Les enseignants dans chacune de leurs classes vont entamer l’année sur ce thème [et] travailler sur des valeurs de superhéros », explique-t-elle.

L’enseignante Annie Jacques explique qu’elle et trois de ses collègues ont commencé à organiser la journée dès le mois de juin dernier, entre les corrections d’examen et la remise des bulletins.

« On fait toujours quelque chose d’original pour accueillir les élèves et puis je pense que ça crée une certaine attente pour eux d’avoir une rentrée un peu plus dynamique », dit-elle.

Décidée à ne pas les décevoir, elle commence déjà à penser à des idées pour l’année prochaine.

Avec les informations de Fuat Seker