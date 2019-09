Valoris: une résolution de Pierre Tremblay balayée par les élus

Le conseiller du district de Deauville déplorait le fait que Cookshire-Eaton et d'autres municipalités partenaires de la MRC du Haut-Saint-Françoisne puissent obtenir de réponses à leurs questions en lien avec la gestion de Valoris et les impacts que celle-ci pourrait avoir sur les budgets municipaux de 2020. Il souhaitait que le conseil s'engage à traiter ces partenaires avec respect et que le conseil d'administration de Valoris réponde à leurs questions, une résolution qui n'a reçu l'appui que de deux conseillers; Pierre Avard et Évelyne Beaudin.

Je suis extrêmement surpris du résultat, a affirmé Pierre Tremblay. Je crois sincèrement qu'elle représentait non seulement les préoccupations de la mairesse Sylvie Lapointe, de Cookshire-Eaton, mais aussi celles de près de 200 000 citoyens de Sherbrooke et des autres municipalités partenaires. La résolution avait comme seul objectif la mise en valeur du respect et de la transparence.

Le conseiller du district de Deauville, à Sherbrooke, Pierre Tremblay Photo : Radio-Canada

Une majorité de ses collègues jugeaient plutôt que la requête était prématurée.

Je peux comprendre que les gens ressentent un malaise par rapport au tarif, mais une fois cela dit, on est dans une situation difficile, il y a un travail qui se fait actuellement et c'est important de laisser le temps au directeur de vraiment se consacrer à travailler à nous amener les meilleures solutions , estime le conseiller Julien Lachance, qui siège au c.a. de Valoris.

Quand on a ajusté les tarifs, Denis Gélinas a expliqué de quoi il en retournait en disant des pistes de réflexion qu'on a et en disant qu'on reviendrait en octobre pour proposer des orientations. On a aussi dit quel était le budget à la tonne et ce qu'il serait en 2020. [...] Je pense que l'information a été donnée de la manière la plus complète possible , a-t-il ajouté.

Sans nommer qui que ce soit, Annie Godbout s'est montrée particulièrement virulente envers certains qu'elle qualifie de « gérants d'estrade et de politiciens opportunistes »,

Les administrateurs qui s'en occupent ont besoin de sérénité pour régler le dossier. On nous a dit qu'ils travaillaient dessus et il faut leur faire confiance. Les gérants d'estrade et politiciens opportunistes font partie du problème et non de la solution. Quand ça va mal, ce n'est pas le temps d'en ajouter avec des opinions et de l'émotivité qui reposent sur une méconnaissance du dossier , a-t-elle mentionné.

Si elle a donné son appui à Pierre Tremblay, Évelyne Beaudin s'est néanmoins montrée perplexe envers les objectifs du conseiller.

Je ne suis pas contre le principe d'appuyer la mairesse de Cookshire-Eaton pour qu'elle obtienne plus d'informations, mais je me demande pourquoi vous ne vous êtes jamais manifesté pour appuyer la demande que j'ai formulée ici même pour qu'on ait accès à plus d'informations sur Valoris , s'est-elle interrogée.

Le maire Steve Lussier, qui préside le conseil d'administration de Valoris, s'est montré une nouvelle fois positif en lien avec la gestion du centre de revalorisation des matières résiduelles.

Même dans les pires rapides, ne débarque pas du canot , a imagé le maire en s'appuyant sur un proverbe conféré par un autochtone qu'il aurait rencontré la semaine dernière.