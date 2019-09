Des conditions météo agréables en août dans l'Est-du-Québec

Les régions de l’Est-du-Québec ont connu un mois d’août plutôt chaud avec des températures moyennes quelque peu au-dessus de la normale. Le mois de septembre s’annonce plus frais, selon Environnement Canada.

Les régions de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent ont vécu le dernier mois avec peu de précipitations. La Côte-Nord, quant à elle, a reçu plus de pluie qu’ailleurs, particulièrement les 29 et 30 août. Au cours des derniers jours, les Îles-de-la-Madeleine ont aussi reçu beaucoup de pluie.

Événement marquant :

Entre le 8 et 12 août, certaines régions de l’Est-du-Québec ont été frappées par de gros orages. De la grêle est tombée dans la Baie-des-Chaleurs.

Le Nord-du-Québec a aussi enregistré des températures plus chaudes ce mois-ci.

Un mois de septembre incertain :

Environnement Canada prédit un début septembre plutôt frais. La température devrait se maintenir proche de la normale pour le reste du mois. Cependant les prévisions des précipitations sont incertaines en septembre.