Une autre garderie menacée de fermeture dans la région de Québec

Malgré les nombreuses interventions faites par le gouvernement au fil des ans, la garderie de 43 places n’aurait pas respecté ses obligations, selon une lettre envoyée par le ministère de la Famille le 23 août aux parents des enfants.

Certains s’y attendaient. On a déjà eu un premier avis de fermeture fin juillet pour une fermeture au mois d'août, ça s’est réglé, mais dernièrement j'ai appris que la garderie fermerait le 23 septembre , affirme Véronique Lachance, la mère de la petite Magalie de 2 ans qui fréquente la garderie depuis le mois de mai.

Toutefois, Marie-Ève Lévesque, dont le fils en était à sa première journée à la garderie, n’avait toujours pas été mise au courant du risque de fermeture. Je ne serais pas venue ici pour finalement changer trois fois de garderie en un mois, ça me bouleverse pas mal , affirme la mère, visiblement surprise.

Garderie à vendre

La propriétaire de la garderie La Marmaille, Josiane Lefebvre, souhaite vendre son établissement et affirme en avoir avisé le Ministère en juillet. Cependant, elle n’aurait pas été en mesure de remplir tous les documents administratifs et de les remettre dans les délais.

Si elle n’arrive pas à vendre avant le 23 septembre, non seulement Mme Lefebvre ne pourra plus vendre en tant que garderie, mais les parents devront trouver un plan B, dans un secteur où le manque de place est criant.

Josiane Lefebvre aurait plusieurs acheteurs potentiels, mais comme le processus de vente peut parfois être long, elle demande un délai au Ministère.

On sait que la propriétaire actuelle veut vendre la garderie. On espère que ça puisse se conclure avant le 23 septembre parce que sinon on va se retrouver avec rien , s’inquiète Mme Lachance, affirmant qu’elle n’a toujours pas trouvé de place ailleurs pour sa fille.

Pas le premier manquement

Dans sa lettre envoyée aux parents, le ministère de la Famille évoque des manquements qui auraient pu mettre en danger les enfants.

Entre 2015 et 2018, 44 manquements avaient été constatés lors des vérifications ponctuelles et du renouvellement du permis, 37 de ceux-ci avaient été réglés.

Mme Lefebvre nie avoir nuit à la santé ou à la sécurité des enfants et des poupons qui sont sous sa supervision.

Elle allègue que ces manquements sont surtout d’ordre administratif. En tant que propriétaire d’une garderie privée non subventionnée elle soutient toujours avoir eu du mal à remplir les documents exigés par le Ministère dans les délais prescrits.

C’est sûr que le Ministère fait son travail, mais on a un peu moins de 30 jours pour se retourner de bord et on est déjà en pénurie de garderies dans le secteur , se désole Véronique Lachance.

Marie-Ève Lévesque et elle souhaitent qu'un délai soit accordé à la propriétaire pour s’assurer que leur enfant ne se retrouvent pas sans place d'ici la fin du mois.

Nous travaillons présentement avec la direction régionale afin de replacer les enfants le plus rapidement possible , rassure le Ministère.

Avec les informations de Fanny Samson