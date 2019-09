L'alpiniste François-Guy Thivierge entame son prochain grand défi

¸Une décennie après avoir complété l’ascension des 7 grands sommets, François Guy Thivierge s’envole vers Chamonix pour entamer son nouveau défi: 55 sommets en 55 mois pour son 55e anniversaire. « Mon but ultime est de vivre jusqu’à 100 ans et grimper jusqu’à au moins 90 », lance l’insatiable alpiniste de Québec.

Quelques mois après avoir annoncé son projet colossal, François-Guy Thivierge était impatient de retrouver la montagne, à la veille de son départ, mardi après-midi, au RocGym.

Ses périples à travers le monde ont été plus épisodiques, depuis 10 ans, fait-il lui-même remarquer, mais sa rage d’aventure est revenue au galop à l’aube de ses 55 ans, après avoir effectué l’ascension du mont Fuji, au Japon, l’an dernier.

Ça m’a donné un kick. C’est de repartir un projet qui est le plus dur. Une fois qu’on est parti, ça va bien. Quand j’ai fait l’Everest et les sept sommets, ça s’est bien enchaîné , explique-t-il.

En ce qui a trait à son nouveau grand défi, le plaisir commence. L’alpiniste et entrepreneur s’est entouré de commanditaires et il a déjà décidé quelles montagnes il gravira durant les quatre prochaines années et demie, à coup de cinq voyages par année qui l’amèneront partout en Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie.

Le Grand Capucin pour briser la glace

Pour le premier défi, Thivierge s’est allié de l’expérimenté grimpeur québécois Jean-François Girard. Les deux acolytes s’envolent mercredi pour Chamonix, où ils vont escalader dimanche le Grand Capucin, un immense monolithe dont la paroi est mythique dans le monde de l’escalade.

Si tout va bien, ils enchaîneront avec une autre ascension, celle de la Dent du Géant, le lendemain, puis décideront dans quel secteur des Alpes poursuivre l’aventure. Le plan, c’est de faire trois, quatre ou cinq montagnes en deux semaines. C’est un genre de marathon. On va dormir la nuit et grimper le jour.

François-Guy Thivierge sera accompagné du grimpeur québécois Jean-François Girard pour son premier périple. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

À 55 ans, Thivierge estime s’être assagi. Il veut vivre vieux et il ne se voit pas vivre sans grimper. Il faut donc essayer de réduire le risque au minimum. Au début, j’étais téméraire. Je grimpais des parois de glace même quand c’était risqué que le glaçon casse. Aujourd’hui, je suis plus prudent. Les parcours que l’on emprunte sont plus connus. Je ne vais pas ouvrir un parcours qui n’a jamais été gravi , explique-t-il.

Avec Jean-François Girard, de 15 ans son cadet, comme premier de cordée, François-Guy Thivierge pourra grimper l’esprit en paix, assure-t-il.

Jouer au poker, mais pas à la roulette russe

N’empêche, le risque zéro n’existe pas dans le monde de l’alpinisme. L’aventurier québécois en est conscient.

C’est comme du poker. Quand tu montes une montagne, il peut tomber une roche et tu es au mauvais endroit au mauvais moment. Certains des meilleurs alpinistes au monde ont levé un pied et ils sont partis , illustre le propriétaire du RocGym.

Mais ce n’est pas la roulette russe. Tu es en contrôle le plus possible. S’il ne fait vraiment pas beau, bien tu ne te lances pas dans une montagne. S’il a beaucoup neigé et qu’il y a des risques d’avalanches, vaut mieux abandonner plutôt que pousser sa chance et mourir.

Reste qu’il n’y a pas de balades dans le parc dans les 55 montagnes ciblées par François-Guy Thivierge. Le Muztagh Ata, au Tibet, et le Gasherbrum II, au Pakistan, l’un des 14 sommets de plus de 8 000m de la planète, sont notamment à l’horaire en 2020 et 2021.