La rentrée scolaire dans deux écoles du CEF

À Saskatoon, c'est sous un ciel ensoleillé que les élèves, de la prématernelle à la 6e année, ont franchi les portes du Pavillon Monique-Rousseau, de l'École canadienne-française.

« Les enfants sont prêts. Ils sont très contents. Ils ont eu un bel été », déclare Céline Moukoumi, mère de deux garçons.

Pour d’autres élèves, cette journée a apporté son lot de défis. C’était le cas pour les jumeaux de Bouchra Nafiy, qui ont fait leur rentrée en prématernelle.

« C'est un peu difficile. Surtout, ce sont des jumeaux et c'est la première fois qu'ils sont séparés dans une école. Donc, on va voir comment ça se passe avec eux », déclare-t-elle.

Le manque d'espace se fait sentir à Saskatoon

Pour la directrice adjointe du Pavillon Monique-Rousseau, de l'École canadienne-française, Julie Marois, c'est une journée très joyeuse et qui lui demande d'être particulièrement active.

« J’aime aller voir tout mon personnel, mes élèves. Ça me fait toujours plaisir de les voir. Alors, oui, je bouge beaucoup », lance-t-elle.

Elle indique que, cette année, 369 élèves sont inscrits jusqu’à présent. Une légère hausse par rapport à l’année précédente, ce qui ne fait qu'accentuer le manque d'espace que connaît l'établissement.

Julie Marois, directrice adjointe, École canadienne-française, Pavillon Monique-Rousseau, Saskatoon Photo : Radio-Canada / Gabrielle Proulx

« L’espace reste un enjeu de taille, particulièrement au gymnase. On n’a pas suffisamment de temps de gymnase pour répondre au besoin du curriculum », explique-t-elle.

Deux groupes d’élèves devront partager le gymnase pour certaines activités, ajoute-t-elle.

Pour résoudre le problème, elle demande rien de moins qu'« une nouvelle école ». « On a besoin de plus d’espace pour accueillir le maximum d’élèves chez nous, en fransaskoisie. »

Au printemps, le ministère de l’Éducation s’est engagé à construire trois nouvelles écoles fransaskoises, dont une à Saskatoon.

Hausse des inscriptions au Pavillon secondaire des quatre-vents à Regina

À Regina, une quarantaine d'élèves ont fait leurs débuts au secondaire au Pavillon secondaire des quatre vents de l’École Monseigneur de Laval.

Le Pavillon secondaire des quatre vents compte deux classes de 7e année pour cette entrée scolaire. Photo : Radio-Canada

Pour leur première journée, ils ont eu droit à une visite guidée de l'établissement, assurée par les enseignants de 7e année.

Nouveauté de cette année, le pavillon secondaire des Quatre Vents de l’École Monseigneur de Laval comptera deux classes de 7e année.

Selon l'administration, deux écoles envoient maintenant leurs élèves dans cette école secondaire, soit le pavillon élémentaire de l'École Monseigneur de Laval et l'École du Parc.

Plus d'inscriptions parce que, justement, au niveau primaire il y a plus d'élèves. Donc, on a deux écoles qui viennent ici. On veut que ça augmente ici. Plus d'élèves, plus d'activités, plus de plaisir. Claude Martel, enseignant de 7e année

Selon lui, c’est l’occasion de proposer plus d'activités parascolaires aux élèves.

« On va être capable d'avoir plus d'équipes sportives, plus d'activités culturelles. On va avoir une équipe de soccer de la 9e à la 12e année. […] On est donc capable d'offrir toute une panoplie de sports », explique-t-il.

L'enseignant de 7e année Claude Martel est toujours enthousiaste d'accueillir les élèves à la rentrée scolaire, même après 25 années dans l'enseignement. Photo : Radio-Canada

Au total, il y a plus de 2000 élèves répartis dans les 15 écoles du Conseil des écoles fransaskoises qui ont commencé leur année scolaire mardi.

Avec les informations de Gabrielle Proulx et de Karel Houde-Hébert