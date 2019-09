La gestion des infrastructures questionnée par la vérificatrice générale de Saguenay

La Ville ne possède pas un inventaire fiable et complet sur la maintenance et la gestion des structures comme les ponts et ponceaux. Dans son rapport annuel, la vérificatrice générale, Sylvie Jean, doute de la capacité de Saguenay à déterminer quelles sont les structures qui nécessitent des travaux ou de l’entretien afin d'assurer leur pérennité.