Les Eskimos attendent impatiemment Mathieu Betts

Lorsque les Eskimos ont fait de l’ex-joueur du Rouge et Or de l’Université Laval leur choix de premier tour, troisième au total, lors du plus récent repêchage universitaire, ils ont pris un risque calculé.

Nous savions que nous risquions de ne jamais le voir porter l’uniforme vert et or , a mentionné le DG des Eskimos, mais nous avions fait notre travail .

Nous avons constaté qu’environ seulement 30 pour cent des joueurs non repêchés par une équipe de la NFL ont réussi à se tailler un poste au sein d’une formation, au cours des cinq dernières saisons .

Brock Sunderland ajoute que la situation aurait été différente si l’ailier défensif avait été repêché. Dans ce cas, Edmonton n'aurait pas choisi Mathieu Betts au premier tour.

Les Eskimos ont suivi attentivement le travail de Betts lors du camp des Bears. L’équipe a envoyé un recruteur à Chicago pour le voir évoluer. Sunderland s’est aussi entretenu à plusieurs reprises avec les dirigeants des Bears afin de connaître leurs intentions.

Jason Maas (à gauche) et Brock Sunderland Photo : Esks.com

Les intentions des Eskimos sont claires

Selon Brock Sunderland, la balle est maintenant dans le camp de Mathieu Betts et de son agent Sasha Ghavami.

Nous aimerions le voir se joindre à notre organisation dès maintenant. Nous croyons qu’il est un joueur exceptionnel. Brock Sunderland

Le directeur général des Eskimos comprend que Mathieu Betts veuille tenter sa chance avec une autre équipe de la NFL, mais il affirme que sa porte est grande ouverte pour accueillir Betts dès qu’il décidera de jouer dans la LCF.

De la place pour lui?

Les obligations salariales des équipes de la LCF envers leurs joueurs ne sont pas rendues publiques, mais en regardant la formation des Eskimos, on peut dire avec assurance que la formation a peu de marge de manœuvre et qu’elle flirte avec le plafond salarial.

De plus, après onze matchs, il devient difficile pour les équipes de la LCF de libérer des vétérans, car ceux-ci ont droit de toucher l’entièreté de leur salaire.

Si le joueur sélectionné au troisième rang du repêchage veut se joindre à notre équipe, c’est certain que nous trouverons l’argent pour le payer. Brock Sunderland

Sunderland affirme qu’il s’est entretenu à quelques reprises avec l’agent de Betts, mais les deux hommes n’ont pas encore entamé d’officielles négociations. Le directeur général dit qu’il sera prêt à s’asseoir pour discuter, quand Betts confirmera qu’il a choisi de jouer dans la Ligue canadienne.

S’il se joint aux Eskimos d’ici la fin de la saison, celui qui a remporté le titre d’athlète par excellence au pays l’an passé ne bénéficiera d’aucun traitement de faveur. Une fois à Edmonton, ce sera à lui de montrer qu’il a sa place au sein de la formation.

Bien qu’il soit toujours possible de s’améliorer, la défense des Eskimos est une des meilleures jusqu’ici cette saison.

En sept matchs l’an passé avec le Rouge et Or, Betts a réussi neuf sacs du quart, un sommet au football universitaire canadien. Il a aussi réussi 17 plaqués, forcé une échappée en plus d’en recouvrir une autre.