Performance éclair : Ailleurs

AILLEURS

Créer, ce n’est pas juste quelqu’un qui est tout seul devant son ordinateur et qui entre ensuite dans le studio de théâtre. C’est aussi l’idée qu’on peut créer en mouvement, tout le monde ensemble, quelque chose de collaboratif et qui part du corps avant de partir des mots. Avec notre compagnie de théâtre Open Pit, on trouve qu’il y a une certaine authenticité là-dedans.

J’aime beaucoup le corps comme médium. Donc, sans être de la danse, j’aime raconter des histoires en n’utilisant pas seulement des mots, mais aussi le corps.

Entretien avec Geneviève Doyon

Geneviève Doyon a étudié le théâtre à l’École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle était finissante lorsqu’elle a rendu visite à une amie qui habitait Whitehorse, au Yukon. Elle y a passé deux mois et est immédiatement tombée en amour avec l’endroit et sa communauté, plus particulièrement, la communauté artistique où tout lui semblait possible.