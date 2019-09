GNL doit préciser son projet, dit l'Agence canadienne d'évaluation environnementale

Cette dernière a analysé le rapport d’évaluation environnemental que lui a soumis l’entreprise et elle répond dans un document de 170 pages qu’il reste bien des zones d’ombre concernant les impacts du projet d’Énergie Saguenay.

L'agence souhaite notamment des précisions sur les effets de l'accroissement de la navigation sur les populations de mammifères marins et particulièrement sur les bélugas du Saint-Laurent.

La question du choix de Grande-Anse pour la construction du terminal maritime est aussi soulevée et l'agence demande que d'autres secteurs hors du Saguenay soient proposés comme alternative pour minimiser les effets environnementaux du projet sur les espèces en péril .

D'autres précisions sont aussi demandées concernant les effets de la navigation et de l'activité industrielle sur les communautés humaines, le tourisme et les activités nautiques, de même que sur l'environnement.

Réactions

Chez GNL Québec, on reconnaît que les demandes de l'agence sont nombreuses, mais pas étonnantes.

Effectivement, c'est costaud, mais c'est dans quelque chose de similaire à des projets d'envergure comme le nôtre. Évidemment que le gouvernement, les ministères, vont regarder tous les aspects, les composantes du projet et vont demander des précisions pour chacune de ces composantes-là. C'est tout à fait normal , mentionne la responsable des communications de GNL Québec, Stéphanie Fortin.

L'importance du questionnement de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale est toutefois accueillie avec enthousiasme par les opposants au projet. Ils y voient le signe que ses impacts ont été sous-évalués par le promoteur. Pour eux, l'importance des précisions demandées démontre que dans la réalité, les activités de liquéfaction de gaz naturel n'ont pas leur place dans le fjord.

On ne voit pas l'intérêt de ce projet-là et on voit [les] impacts négatifs. Donc, non, on ne croit pas qu'ils vont arriver un jour à avoir une solution alternative acceptable pour le projet , indique le porte-parole de la Coalition Fjord, Adrien Guibert Barthez.

De son côté, GNL Québec prépare déjà les réponses à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Le site de Grande-Anse demeure toujours le seul envisagé.

D'après le reportage de Denis Lapierre