D’anciens auto-stoppeurs partagent leurs souvenirs de Wawa

Je me suis arrêté à Wawa en juillet 1969. J’étais en route sur le pouce vers Vancouver comme des centaines de Québécois, car c’était le voyage cool de ma génération , raconte Real Parent.

Real Parent a attendu 10 heures au bord de la route. Il raconte qu’une autre version de la légende de Wawa circulait à cette époque.

La version populaire pour expliquer [pourquoi on restait coincé à Wawa] c’était qu’un résident de la région avait été malmené par un auto-stoppeur et que depuis ce temps, les gens avaient développé une crainte envers les auto-stoppeurs. Real Parent, ancien auto-stoppeur

La même année, Denis Jobin dit avoir entendu une histoire plus ou moins similaire. On racontait alors que la difficulté d’avoir un pouce venait du fait qu’un habitant de Wawa avait fait monter des pouceux, qu’ils avaient eu un accident et que ceux-ci l’avaient poursuivi en justice , explique-t-il.

Reno Michel Hache a lui entendu parler dès 1983 de la légende de l'auto-stoppeur marié à une fille de Wawa. Un automobiliste m’a dit qu'il connaissait un voyageur pris à Wawa qui se serait marié à la fille du garagiste et qui serait devenu propriétaire du garage , dit-il.

Aide de scientifiques et de l'armée

En 1971, les nombreux pouceux qui se retrouvaient coincés sur le bord de la route à Wawa étaient régulièrement accueillis par les employés d'un camp scientifique de l'Université Lakehead, explique Carmen Vincent, une des anciennes employées.

Carmen Vincent explique que les auto-stoppeurs étaient accueillis dans cette grande tente, 24h sur 24h, à Wawa. Photo : Courtoisie Carmen Vincent

On leur proposait de rester avec nous deux ou trois jours pour donner un coup de main à nos équipes scientifiques et en échange on les hébergeait et les nourrissait , explique-t-elle. Selon Carmen Vincent, certains jours, près de 100 auto-stoppeurs étaient hébergés dans le camp scientifique.

Lorsqu’ils arrivaient, ils étaient affamés et piqués par des mouches noires ou des maringouins. Carmen Vincent

Carmen Vincent et son fiancé, Denis St-Jules, devant le camp scientifique qui accueille plusieurs dizaines d'auto-stoppeurs, en 1971. Photo : Courtoisie Carmen Vincent

Jean Fournier fait partie des auto-stoppeurs qui se sont retrouvés pris à Wawa en 1971. Il raconte qu'il est resté coincé trois jours dans la petite ville.

Il y avait même un camion de l'armée canadienne qui passait en soirée pour récupérer les laissés-pour-compte et les amener pour la nuit à leur base, pas très loin. Jean Fournier, ancien auto-stoppeur.

Jean Fournier n’est pas le seul pouceux à mentionner les services de l’armée canadienne.

Yves Valiquette se souvient aussi de l’aide offerte par des militaires lorsqu’il est resté coincé à Wawa, en août 1972. Il explique qu'après avoir passé la nuit dehors, il a appris que des installations de l’armée étaient tout près et qu'on pouvait y déjeuner .

Il finira par quitter Wawa grâce à une famille qui l’emmènera jusqu’à Winnipeg.

Selon la professeure d’histoire à l’Université de Guelph, Linda Mahood, les soldats du 49e Régiment d'artillerie de campagne de Wawa avaient l’habitude de récupérer des auto-stoppeurs et de les conduire jusqu’à Sudbury.

Des bons souvenirs de Wawa

Mais les auto-stoppeurs n’ont pas que de mauvais souvenirs de la petite ville nord-ontarienne.

Beaucoup d’anciens pouceux se rappellent de la gentillesse des habitants .

Le soir après une journée de pouce, on nous amenait près d’un lac et nous mangions des hot-dogs près d’un feu , dit Denis Jobin.