Cinq nouveautés dans Android 10

Après plusieurs mois en phase bêta, la nouvelle version du système d’exploitation Android est offerte en téléchargement gratuit pour les appareils Pixel de Google depuis mardi. L’Essential Phone et le Remi K20 Pro ont également reçu la mise à jour, et d’autres appareils Android devraient suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois.

Une série de nouveautés font bien sûr leur apparition dans cette nouvelle version d’Android. Voici cinq d’entre elles qui risquent de vous intéresser.

Un mode sombre pour réduire la fatigue oculaire

Il est possible de joindre le côté obscur de la force en activant le mode sombre sur votre téléphone équipé d’Android 10. Un nouveau bouton servant à activer cette fonctionnalité fait son apparition dans le module de contrôle de l'appareil.

Le mode sombre modifie l’apparence de plusieurs applications sur votre téléphone en changeant des arrière-plans blancs en noir. Cela permet notamment de réduire la fatigue oculaire en regardant l’écran la nuit.

Des gestes à la iPhone

Il est maintenant possible de délaisser la traditionnelle barre de navigation d’Android et d'utiliser des gestes semblables à ceux associés aux nouveaux modèles d’iPhone. On peut par exemple balayer l’écran à partir du bas pour accéder à l’écran multitâche ou glisser le doigt du bord de l’écran vers la droite pour revenir en arrière.

Si vous préférez l’ancienne façon de naviguer, elle est toujours accessible dans les paramètres du téléphone.

Plus de sécurité

Android 10 a de nouvelles fonctionnalités qui offrent plus de contrôle en matière de sécurité. Par exemple, les applications qui demandent de connaître votre emplacement feront apparaître une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pourrez choisir quand (et si) elles auront droit d’y accéder.

Le menu autorisation application dans les paramètres a aussi été complètement refait afin que vous ayez accès à davantage d’information et que le tout soit plus clair. Les permissions demandées sont également plus précises qu'auparavant.

Des réponses automatiques dans les notifications

La fonction Smart Reply, qui propose aux utilisateurs et utilisatrices des options de réponse automatique à même la barre de notifications pour les applications de base, comme Messagerie, est désormais élargie.

Toutes les applications de messagerie, dont Facebook et Instagram, peuvent maintenant se servir de Smart Reply. Cette fonctionnalité se sert de l’apprentissage automatique afin de savoir ce que vous êtes susceptibles de répondre aux messages que vous recevez, plutôt que de proposer de simples réponses comme oui ou non .

Menu de partage plus rapide

Le menu de partage prenait parfois du temps à s’afficher dans les précédentes versions d’Android. Il apparaît bien plus rapidement dans Android 10.

C’est une amélioration mineure, mais réclamée depuis longtemps par bien des gens!