Deuxième récréation obligatoire au primaire : les enfants terminent l'école plus tard

Des centaines d'élèves du primaire et du secondaire finiront leur journée d'école plus tard qu'à l'habitude. En raison d'une nouvelle réglementation imposée par le ministère de l'Éducation, plusieurs écoles de la région ont dû ajouter une récréation en après-midi. Une mesure qui a demandé des ajustements dans l'organisation scolaire.

Le ministère de l'Éducation exige maintenant deux récréations de 20 minutes chacune pour toutes les écoles primaires.

Au Témiscamingue, plus de la moitié des écoles n'avaient plus de récréation en après-midi, ce qui a exigé un ajustement des horaires.

Étant donné qu'il y avait des récréations à ajouter à certaines écoles, d'autres à prolonger, ça fait en sorte que la majorité de nos écoles primaires terminent 20 à 25 minutes plus tard , explique la directrice des services éducatifs à la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue, Nicole Lavoie.

Modification au transport scolaire

Ce changement a surtout un impact sur l'organisation du transport scolaire. Même si les écoles secondaires ne sont pas assujetties au règlement, elles y goûtent aussi.

Notre transport étant attaché l'un à l'autre, ça fait aussi que les écoles secondaires, leurs autobus arrivent plus tard et ils terminent aussi plus tard. Certaines écoles ont mis du temps supplémentaire sur l'heure du dîner ou des pauses plus longues dans la journée pour arriver avec les horaires d'autobus , observe Nicole Lavoie.

Cette même réalité est aussi observée en Abitibi-Ouest, où les heures de transport scolaire ont été modifiées.

Cela a eu pour effet de modifier l'ensemble des entrées et sorties des élèves ainsi que l'horaire des transports scolaires. Les centres et les écoles secondaires ont aussi eu un impact sur l'horaire de leur transport puisqu'ils sont tributaires de l'horaire des écoles primaires , ajoute la directrice générale de la Commission scolaire du Lac-Abitibi.

Pour sa part, la Commission scolaire Harricana offrait déjà les deux récréations, mais elles ont dû être prolongées de cinq minutes chacune afin de rencontrer les normes du ministère.

Même si la nouvelle a demandé des ajustements, elle est bien accueillie par le milieu. Certains conseils d'établissement réclamaient d'ailleurs l'ajout d'une deuxième récréation pour faire bouger davantage les jeunes.