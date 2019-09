Norme de sécurité incendie : Rimouski manque de flexibilité selon des restaurateurs

Par exemple, pour répondre aux normes, la conduite des hottes doit monter jusqu'au toit en passant par l’intérieur du restaurant.

Le Central Café, un restaurant de Rimouski qui est devenu une coopérative, a dû débourser près de 100 000 dollars pour installer une nouvelle conduite de ventilation pour sa hotte de cuisine.

Le chef cuisinier du Central Café, Steeve Boucher, explique que tout ce qui touche à la ventilation était à l'extérieur, [et que] maintenant, il faut le faire par l'intérieur et monter jusqu'au grenier.

La demande de modification de la Ville a été faite l'été dernier. Selon Steeve Boucher, les installations du restaurant, dont les hottes et les gicleurs, étaient conformes aux normes jusque là.

Steeve Boucher dénonce surtout le manque de flexibilité de la Ville en ce qui a trait au délai pour effectuer les travaux de mise aux normes.

La Ville a décidé à un moment donné : "là, c'est assez, il faut avoir ces normes-là." Et là, c'est de même. Conforme-toi!

Le restaurant dénonce aussi la pression exercée par le service incendie pour que ses installations soient mises aux normes.

J'ai toujours des téléphones pour faire des suivis. [...] Tu vois que la Ville nous suit de proche et ils veulent qu'on entame les autres. Et là, faut mettre un peu la pédale douce, dans le sens que les sous, faut aller les chercher aussi pour les payer ces professionnels-là , poursuit Steeve Boucher.

Le restaurant Parfum de Corée a été l'un des premiers à changer sa conduite de ventilation.

Les travaux ont été effectués il y a plus de deux ans, alors que les installations du restaurant étaient jugées conformes lors de son ouverture, en 2009.

Ça donne un autre stress parce que c'est une dépense énorme , soutient la propriétaire du restaurant Parfum de Corée, Migyeong Kim.

Elle a songé à fermer son restaurant et à déménager à Québec. Elle y a même visité une vingtaine de restaurants.

Elle a finalement payé les rénovations de plus de 40 000 dollars grâce à un prêt de a Société de promotion économique de Rimouski (SOPER).

De son côté, le Service incendie soutient que les établissements visés par ces demandes de mise aux normes sont en infraction au Code de sécurité du Québec.

Ce code est en vigueur depuis 2017 à Rimouski, mais le chef à la prévention du Service incendie de la Ville de Rimouski, Stéphane Grenier, explique que les exigences de la Ville étaient les mêmes avant l'adoption de ce code.

La Ville est donc dans l'obligation d'appliquer la réglementation pour assurer la sécurité du public.

M. Grenier affirme qu'il est impossible de laisser un délai de plusieurs années à un propriétaire pour se conformer aux normes.

On ne le peut pas et ça, c'est dans les règles juridiques. On ne peut pas laisser de délais supplémentaires.

Stéphane Grenier, chef à la prévention du Service incendie de la Ville de Rimouski