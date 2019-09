Des séances publiques du conseil à Sainte-Anne-de-la-Pérade loin des caméras

Le temps où les caméras pouvaient filmer et les micros enregistrer les séances du conseil municipal de Ste-Anne-de-la-Pérade est révolu. La municipalité a adopté un règlement interdisant tout enregistrement des séances publiques dans le but de respecter un certain décorum.

Le nouveau règlement stipule que tout membre du public qui assiste à une séance du conseil ne peut filmer, photographier ou enregistrer à l’intérieur du lieu où se tient la séance du conseil et l’usage de tout appareil photographique, de caméra vidéo, de caméra de télévision, de téléphone cellulaire, de tablette, d’ordinateur ou autre est prohibé.

La mairesse, Diane Aubut, explique que le règlement a été adopté à la suite que des citoyens aient demandé à ce que les séances soient enregistrées. Après avoir analysé la situation et été voir ce qui se faisait ailleurs , le conseil municipal de la municipalité d’un peu plus de 2000 habitants a décidé de ne pas le permettre.

D'ailleurs, ils étaient une vingtaine mardi soir à assister à la séance au centre communautaire Charles-Henri Lapointe.

Les séances du conseil municipal de Sainte-Anne-de-la-Pérade se tiennent au centre communautaire Charles-Henri Lapointe. Photo : Radio-Canada / Sébastien St-Onge

Questionnés sur la décision de la Municipalité, les citoyens rencontrés ont signifié leur opposition à cette mesure.

J'ai demandé pourquoi on refusait qu'on enregistre, qu'on filme une séance du conseil municipal, j'ai dit "est-ce que ça empêche le bon déroulement d'une séance" et je n'ai pas eu de réponse , déplore Suzanne Rompré.

Je ne vois pas pourquoi ils interdisent ça. On est des payeurs de taxes et je pense qu'on mérite d'avoir le plus d'accès possible , ajoute Robert Germain. Pourquoi cacher les choses réelles? Quand on dit la vérité, on a pas peur d'être enregistré , renchérit un homme à l'entrée de la séance.

Les journalistes sont aussi touchés par ce règlement et leur fédération, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), dénonce vivement la décision.

Paule Vermot-Desroches, présidente de la FPJQ-Mauricie Photo : Radio-Canada

L’important c’est de rapporter exactement ce qui se passe et de rapporter les mots fidèles aussi qui ont été prononcés , explique sa présidente régionale, Paule Vermot-Desroches qui rappelle qu’une séance d’un conseil municipal est un exercice public.

Si les élus ne sont pas à l’aise de faire partie d’un système, qui est de toute façon jugé comme étant public, ils n’ont qu’à ne pas se présenter en politique, parce que c’est contraire à la démocratie ce qui se passe en ce moment Paule Vermot-Desroches, présidente de la FPJQ-Mauricie

De son côté, l’avocat et conseiller en éthique et gouvernance André Gabias abonde dans le même sens et estime qu’en 2019, il ne suffit plus d’ouvrir les portes de la salle du conseil pour qu’une séance soit publique.

Le fait d’avoir une séance publique je pense que ce n’est pas simplement le fait de pouvoir se présenter dans la salle où se déroule la séance. [...] Il y a beaucoup de municipalités qui ont fait le choix eux-mêmes de diffuser leurs séances et ça assure cet objectif-là plutôt que d’empêcher , dit-il.

Avec les informations de Maude Montembault