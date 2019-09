Élections : taxe scolaire, lieux sécuritaires et médicaments au menu des annonces

Au Manitoba, les progressistes-conservateurs s'engagent à éliminer progressivement la taxe scolaire en cas d’élection. De leur côté, les libéraux promettent d'agir pour la sécurité des résidents et les néo-démocrates souhaitent réduire les coûts des médicaments pour les maladies chroniques.

Le Parti progressiste-conservateur a dévoilé mardi matin l'ensemble de sa plateforme en vue des élections qui auront lieu dans une semaine.

Le chef du parti, Brian Pallister, a insisté sur le fait qu'il garantissait la réalisation des promesses de campagne qui sont présentées dans sa plateforme.

Il a notamment rappelé que son parti avait pour ambition de réduire l'ensemble des taxes pour les Manitobains.

Le Parti progressiste-conservateur a ainsi annoncé que s'il est élu il éliminera progressivement la taxe scolaire.

Brian Pallister a déclaré que le gouvernement commencerait à l'éliminer en 2023, après avoir atteint l'équilibre budgétaire prévu par les conservateurs en 2022.

« Au lieu de punir les gens qui investissent dans leurs maisons, qui les rénovent à la sueur de leur front, comme le font les Manitobains, nous veillerons à ce qu’ils aient plus d'argent à mettre sur la table de la cuisine », a déclaré le leader conservateur.

Des lieux sécuritaires

Les libéraux quant à eux entendent agir pour la sécurité des résidents en instaurant des « lieux sécuritaires ». Ils promettent de créer des endroits ouverts en tout temps afin d'accueillir des personnes dans le besoin et en danger.

Le chef des Libéraux, Dougald Lamont, dit par ailleurs vouloir travailler de concert avec les municipalités et les organismes communautaires afin de mettre en places ces espaces.

Les libéraux, qui comptaient quatre sièges à la dissolution de l'Assemblée législative, ont annoncé qu'ils travailleraient avec les municipalités et les organisations communautaires pour investir cinq millions de dollars par an dans des espaces sûrs pour les sans-abri, les personnes victimes de violence domestique et les jeunes risquant d'être séduits par les groupes criminels.

« Si vous avez des programmes efficaces, il est possible de les éloigner de la criminalité et cela commence en leur offrant la sécurité », a déclaré Dougald Lamont mardi matin.

Ce dernier compte sur le fonds fédéral de prévention du crime pour financer cette initiative.

Dougald Lamont a également promis de créer un service d'aide que les personnes en détresse pourraient contacter par message texte afin de recevoir des informations sur le centre le plus proche.

Restauration d'une franchise pour certains médicaments

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a quant à lui promis de restaurer un programme qui couvrait la franchise pour l'achat de médicaments pour les personnes souffrant de maladies chroniques, une promesse qu'il évalue à 900 000 dollars par année.

Le programme desservait environ 1100 Manitobains atteints de maladies comme le diabète et la fibrose kystique, mais le programme a été éliminé le 1er avril 2018.

« Depuis que ce programme a pris fin, les personnes précédemment couvertes ont été transférées au régime d'assurance-médicaments et doivent commencer à payer des franchises. Dans certains cas, ce sont des franchises très coûteuses », a déclaré Wab Kinew dans une pharmacie de Winnipeg, mardi.

Wab Kinew s'est également engagé à geler la franchise d'assurance-médicaments au Manitoba, une décision qui, selon lui, ne coûterait rien à la province.

Les électeurs iront aux urnes le 10 septembre