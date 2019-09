Une exposition permanente pour les 40 ans de l’école de la résistance

Le centre culturel et communautaire La Clé d’la Baie marque le 40e anniversaire de l’École secondaire de la Huronie de Penetanguishene par le vernissage d’une exposition permanente qui lui est consacrée.

L’ouverture de cette école secondaire, que l’on surnommait l’école de la résistance, a été un moment décisif dans la lutte des Franco-Ontariens pour l’enseignement en français. Le conseil scolaire, la Ville et une partie de la communauté s’opposaient à la création de l’école, qui n’était pas reconnue non plus par le gouvernement.

Ça fait 40 ans et ça fait du bien de voir qu’à La Clé d’la Baie, on a pensé à commémorer cet événement , constate Micheline Marchand, une ancienne élève de l’école, qui a collaboré à la conception de l’exposition, tout comme son conjoint, l’écrivain franco-ontarien Daniel Marchildon.

C’est une crise extrêmement complexe, extrêmement riche, mais qui s’oublie. Micheline Marchand, ancienne élève

Les deux salles d’exposition ont d’ailleurs été aménagées dans les anciennes classes de l’école.

La Clé d’la Baie a mis un an à réaliser le projet. L’organisme voulait ainsi qu’il y ait un legs pour la communauté, mais aussi pour l’ensemble de la province. Pour moi, explique Daniel Marchildon, c’est une espèce de devoir de faire tout en notre pouvoir pour assurer la mémoire collective de cet événement qui a été si marquant pour la communauté, mais aussi l’ensemble de l’Ontario français.

La Clé d’la Baie attend au moins une centaine de personnes pour le vernissage, dont d’anciens élèves de l’École secondaire de la Huronie et des représentants des associations francophones.

