Le couvent de Lac-au-Saumon officiellement mis en vente

Un courtier immobilier a été chargé de vendre le couvent de la congrégation religieuse de Lac-au-Saumon, en vente depuis près d'un an.

Le bâtiment de 124 chambres est à vendre depuis l'automne 2018, puisque les Servantes de Notre-Dame Reine du clergé déménageront à Rimouski dans les prochains mois.

Lorsqu'elles ont pris la décision de déménager à Rimouski, la moyenne d'âge des religieuses de Lac-au-Saumon était de 85 ans. Seulement 4 d'entre elles ont moins de 80 ans. (archives) Photo : Radio-Canada

Selon l'annonce mise en ligne récemment, plus d'un million de dollars ont été investis dans les dernières années pour des rénovations et l'achat d'équipements et de mobilier.

Le bâtiment a été construit en 1941 (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Il y est également indiqué que le couvent représente une occasion d'affaires pour un éventuel promoteur de résidences pour aînés, étant donné que les résidences de Sayabec et de Val-Brillant doivent fermer d'ici décembre, parce qu'elles ne répondent plus aux normes en vigueur.

Elles demandent maintenant près de trois millions de dollars pour la propriété, dont l'évaluation municipale est de 4 724 400 dollars.