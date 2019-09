La population de Calgary continue de croître

Cette augmentation de 1,45 % par rapport à l’année précédente est modeste en comparaison aux belles années du boom économique de la métropole albertaine. Il s’agit cependant d’une hausse que le gouvernement ne peut ignorer, a souligné le maire Naheed Nenshi.

C'est important pour le gouvernement provincial de comprendre que la ville de Calgary continue de grossir et qu'il faut absolument avoir des services pour la population. Donc, si on veut réduire le budget provincial, ce n’est pas une occasion de supprimer toutes les subventions pour les policiers ou les infrastructures. On a besoin de toutes ces choses pour faire croître la ville et l'économie , a-t-il insisté.

Le maire de Calgary, Naheed Nenshi Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Cette légère hausse de la population devrait continuer au cours des cinq prochaines années, selon l'économiste de la Ville, Oyin Shyllonok.

Un vieillissement inquiétant

Le maire, grand amateur de données, a cependant tiré la sonnette d’alarme sur la composition de la population. Calgary comme d’autres villes canadiennes fait l’expérience d’un vieillissement de ses habitants.

Les Calgariens ont eu moins de bébés que les années précédentes. Pour la première fois en 10 ans, la cohorte des 0 à 4 ans a diminué.

Le maire de Calgary veut attirer plus de jeunes travailleurs. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Les 25-34 ans ont aussi été victimes de la même baisse et ont été remplacés par les 35-44 ans comme la cohorte la plus nombreuse de la métropole.

Cela a potentiellement des ramifications importantes , s’est inquiété le maire Naheed Nenshi. Nous voulons plus d’enfants et de personnes dans la force de l’âge pour soutenir les aînés. Pendant longtemps, Calgary contredisait la tendance du vieillissement des populations.

La Ville doit diversifier son économie pour attirer une population plus jeune, a-t-il indiqué.

Calgary s’étale encore et toujours

Le nombre de logements a continué d’augmenter. Couplé avec une augmentation de la population plus modeste, cela a permis d’augmenter le taux d’inoccupation de la ville à 3,91 %.

Le maire s’est toutefois inquiété que cette croissance de la population s’observe encore dans les quartiers en périphérie de la métropole. Le quartier qui a connu la plus forte croissance était ainsi le quartier de Mahogany dans l’extrême sud-est de la ville.