Des hélicoptères canadiens vont en Amazonie combattre les feux de forêt

Deux hélicoptères Sikorsky S-61, pouvant transporter 18 personnes en plus du pilote et du copilote, serviront à évacuer des blessés et à larguer de l’eau, selon le président-directeur général de Coulson Aviation, Wayne Coulson.

L’entreprise travaille régulièrement avec l’Australie et les États-Unis, mais le déploiement d’hélicoptères en Amazonie représente un nouveau défi pour Wayne Coulson. Ce sont des conditions complètement différentes de celles auxquelles nous sommes habitués , explique-t-il.

Pour garantir une bonne communication entre les 20 employés de Coulson Aviation et les équipes de lutte contre les incendies, l’entreprise canadienne aura recours à des interprètes.

À la demande du ministère bolivien de la Défense, qui coordonne les opérations, l’entreprise pourra ajouter un gel retardant à l’eau larguée par les hélicoptères pour ralentir la propagation du feu.

Partis de Californie, les deux hélicoptères Sikorsky S-61 avaient déjà survolé le Mexique et le Costa Rica, mardi, pour se diriger vers Santa Cruz, en Bolivie, selon Coulson Aviation. Leur temps de vol total pour se rendre sur place était estimé à 44 heures.

Le troisième hélicoptère arrivera par avion

Coulson Aviation prépare aussi l’acheminement d’un hélicoptère Chinook CH-47 depuis la Californie jusqu’en Bolivie. L’appareil sera placé dans le ventre d’un avion Antonov 124 qui doit partir de San Bernardino, en Californie, mercredi, pour arriver à Santa Cruz jeudi.