20 corps repêchés après l’incendie d'un bateau de plongée en Californie

Vingt victimes ont été retrouvées et transportées dans les locaux du médecin légiste. Bill Brown, shérif du comté de Santa Barbara

M. Brown a précisé qu’il s'agit de 11 femmes et neuf hommes. Des analyses ADN seront effectuées pour les identifier.

Le shérif a ajouté que quatre à six autres corps demeurent prisonniers de l'épave et qu'il n’a pas encore été possible de les récupérer en raison du positionnement du bateau.

Selon les premières informations, 39 personnes (six membres d'équipage et 33 passagers) se trouvaient à bord du Conception au moment du drame.

Cinq membres de l'équipage, qui ont eu la vie sauve, ont eu le temps de sauter par-dessus bord avant d’être recueillis par un navire de plaisance.

Les recherches d'éventuels survivants interrompues

Cinq membres de l'équipage du Conception étaient éveillés et ont sauté à l'eau lorsque le feu s’est déclaré, selon les officiers de la Garde côtière américaine. Photo : AFP/Getty Images / MARK RALSTON

Les secouristes ont annoncé l’arrêt des opérations de recherche d’éventuels survivants, alors que des passagers sont toujours portés disparus.

Ce n'est jamais une décision facile de suspendre les efforts , mais sept missions de survol par trois hélicoptères ont couvert 260 kilomètres sans repérer de signaux de détresse ou de nouveaux débris, a expliqué Monica Rochester, capitaine des garde-côtes.

Le feu, qui s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi vers 3 h 15 à bord du Conception, était intense. LE bateau a coulé pendant l’intervention des pompiers.

Le navire de 22 mètres de long, aménagé pour accueillir des amateurs de plongée, gît à une vingtaine de mètres au fond de l'océan Pacifique, tout près de l'île de Santa Cruz, au large de Santa Barbara.

Pour l’heure, on n’avance aucune hypothèse sur la cause de l'incendie. D'après son armateur, le Conception a quitté Santa Barbara à l'aube pour une excursion de plongée sous-marine dans les îles voisines durant le long week-end de la fête du Travail.