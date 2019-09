Zéro déchet : des créatrices d'ici veulent faire connaître leur entreprise

Elles ont profité du Festival de musique émergente, qui se déroulait du 29 août au 1er septembre, pour rencontrer de futurs clients.

C'est sûr que j'aimerais vendre et me faire connaître aussi, dans le fond c'est un peu des deux , a expliqué Fany Lefebvre, propriétaire et créatrice pour Fan de Couture à Macamic. Au cours de la dernière fin de semaine, elle a mis en valeur ses confections à son kiosque.

J'ai contacté l'organisation pour savoir si je pouvais avoir un emplacement pour présenter mon artisanat et ils ont dit oui, alors me voilà , a-t-elle dit.

Ses vêtements évolutifs permettent d'adapter un pantalon, par exemple, au fur et à mesure qu'un enfant grandit. Cela permet de diminuer les achats.

Je vends beaucoup par ma page Facebook. J'ai des clients à travers le Québec et c'est sûr que si je peux en croiser qui viennent d'ailleurs c'est formidable, ça me donne de la visibilité , indique-t-elle.

Fany Lefebvre soutient que la moitié de sa clientèle habite à l'extérieur de la région. En Abitibi-Témiscamingue, elle mise sur les expositions, les festivals et les différents marchés au cours de l'année.

Des fois quand on ne vend pas beaucoup dans un événement, on peut donner des cartes d'affaires et faire des ventes plus tard à la suite de ça , dit-elle.

Salma Boukhssimi est propriétaire de Zozio & co. Elle veut faire connaître les entreprises zéro déchet de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Bien installée en face d'elle sur la 7e rue se trouvait Salma Boukhssimi. La propriétaire de Zozio & co crée des vêtements évolutifs et propose des sacs à collations et des ustensiles zéro déchet.