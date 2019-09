Les libéraux de l’Outaouais toujours timides sur le financement d’un train à Gatineau

Selon eux, le cadre régissant les investissements en infrastructures ne leur permet pas de promettre du financement pour le moment, même s'ils martèlent que le transport trône au sommet de leurs priorités à l'approche de la campagne électorale.

Les discussions vont bon train [...] non seulement avec la province du Québec, mais aussi avec les autres municipalités qui sont impliquées , a affirmé le député de Hull-Aylmer, Greg Fergus, à l’occasion d’un bilan du caucus libéral de l'Outaouais, mardi.

Malgré le cheminement du projet dans la dernière année, il y a encore trop d’inconnus dans l’équation, d’après le député de Gatineau, Steven MacKinnon.

On n’a pas de projet encore. On ne peut pas demander à notre gouvernement de dire oui à quelque chose dont on ne connaît pas l’ampleur. Steven MacKinnon, député libéral fédéral de Gatineau

Or, la Ville de Gatineau et la Société de transport de l’Outaouais (STO) ont dévoilé, depuis un an, un certain nombre de détails concernant le projet.

On apprenait par exemple, en juin 2018, que la construction du train léger à Gatineau pourrait coûter 80 millions de dollars par kilomètre, pour un total d’environ 2,1 milliards de dollars sur 10 ans.

Le même jour, la Ville prévoyait aussi que le réseau compterait 28 stations et qu’il s’arrimerait avec le train léger d’Ottawa.

Suffisamment d’informations sur l’ambitieux projet de transport en commun ont été mises de l'avant pour que Québec s’engage en juin dernier à payer 60 % de la facture, près d'un an jour pour jour après la publication des premiers renseignements sur le réseau de train léger dans l’ouest de Gatineau.

Une question de règles

D’après M. MacKinnon, ce sont les exigences du programme d’infrastructures fédéral qui ne permettent pas au gouvernement de s’engager fermement comme l’a fait le gouvernement Legault au début de l’été.

On a besoin des plans et devis, on a besoin des plans détaillés pour pouvoir passer au financement , a-t-il souligné.

Le Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et de l'Accessibilité et député fédéral de Gatineau, Steven MacKinnon. Photo : Radio-Canada

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, mène la charge dans le dossier auprès des autres ordres de gouvernement.

À la fin du mois d’août, il a souhaité « plus de flexibilité » dans les programmes fédéraux. M. Pedneaud-Jobin a souligné qu’il entendait talonner les partis durant la campagne fédérale et qu’il ne lâchera pas le morceau.

Je vais me battre longtemps avant de dire ''on abandonne'', mais, un projet de 2,1 milliards, on ne le commence pas avant qu’il soit financé au complet. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau, le 21 août dernier

Même si certains comme le maire Pedneaud-Jobin misent sur un train léger, une étude complémentaire dévoilée par la STO en mai soulignait que divers scénarios étaient encore à l'étude, dont un réseau « tout bus ».

La présidente de la STOSociété de transport de l’Outaouais , Myriam Nadeau, a rappelé que le transporteur public a mené une série de consultations cet été sur différents scénarios, tracés et technologies possibles pour un lien structurant dans l'ouest de Gatineau. Viendront ensuite une série de recommandations sur le scénario à privilégier.

Il faut revoir le Fonds pour l’infrastructure de transport en commun, selon Nadeau

Si elle salue la création par les libéraux du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun — qui a permis à la STOSociété de transport de l’Outaouais de réaliser certains projets comme l'achat de nouveaux autobus —, Mme Nadeau a noté que le fonctionnement de cette enveloppe budgétaire nuit aussi aux projets comme celui mis de l'avant par le transporteur pour l'ouest de Gatineau.

Là où il y a un défi pour des villes de taille moyenne comme Gatineau, c’est que la formule de financement pour obtenir de l’argent dans le cadre de cette enveloppe-là, elle est basée sur les données d’achalandage , a-t-elle expliqué.

La conseillère du district de Pointe-Gatineau et présidente du conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais, Myriam Nadeau (archives). Photo : Radio-Canada

Si le but d’un fonds comme ça c'est de financer des infrastructures structurantes en transport en commun, il faut que la méthode pour aligner ces fonds-là permette de financer des projets d’envergure, ce qui est un défi en ce moment alors qu’on a basé la répartition de l’argent sur l’achalandage , a-t-elle ajouté.

Avec les informations d'Antoine Trépanier