La fréquentation de la bibliothèque du Millénaire en forte baisse

Environ 582 000 lecteurs ont fréquenté la bibliothèque du Millénaire entre janvier et juin, contre près de 855 000 à la même époque l’an dernier, soit une baisse vertigineuse d’environ 32 %.

Le nombre d’emprunts de livres est aussi à son plus bas niveau depuis 2013, avec environ 50 000 oeuvres empruntées contre environ 60 000 en 2018, et plus de 80 000 en 2013.

Par contre, le nombre de livres empruntés grâce au système de casiers automatiques affiche une hausse de plus de 200 %. On peut récupérer ces livres, commandés à l’avance, sans entrer dans l’aire officielle de la bibliothèque et sans devoir passer la sécurité.

Les livres empruntés grâce aux casiers automatiques sont passés de 1681 entre janvier et juin 2018, à 5290 sur la même période en 2019.

Baisse drastique du nombre d’incidents

Le rapport indique par ailleurs que le nombre d’incidents « sérieux » a fortement diminué depuis l’installation des portiques de sécurité à l’entrée. Après leur mise en place fin février, le nombre d’incidents passe de 46 en février à 43 en mars, puis tombe à 6 en juin.

Les nouvelles mesures de sécurité sont, par ailleurs, fortement appréciées par les membres du personnel ayant répondu à l’enquête de la Ville. Plus de 75 % des employés se disent satisfaits de ces améliorations.

De même, le sentiment de sécurité chez les employés a globalement augmenté, avec 47 % d’entre eux disant se sentir en sécurité la plupart du temps, contre 32 % auparavant.

Selon le rapport, 22 % des employés disent se sentir en sécurité en tout temps contre 9 % avant l’installation des portiques de sécurité et des fouilles.