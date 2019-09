Jagmeet Singh énumère les priorités du NPD à T.-N.-L. à l'avance des élections fédérales

De passage à Saint-Jean de Terre-Neuve, Jagmeet Singh souligne ses engagements auprès des Terre-Neuviens-et-Labradoriens, notamment la construction de 500 000 nouveaux logements abordables au Canada et son souhait de modifier les prestations d’assurance-emploi pour qu’elles soient plus accessibles.

M. Singh n’a pas précisé combien de temps prendrait la construction de ces logements à Terre-Neuve-et-Labrador. Cette annonce se fera dans les prochaines semaines, explique-t-il.

Le leader néo-démocrate, qui a passé une partie de son enfance à Saint-Jean, indique que son parti veut également éliminer l’intérêt sur les prêts étudiants gouvernementaux et créer un plafond national pour les frais de téléphone cellulaire.

Comment payer pour tous ces engagements? Jagmeet Singh s’engage à augmenter les impôts pour le 1 % des mieux nantis au Canada.

Problèmes de recrutement en Atlantique

Le NPD connaît présentement des difficultés de recrutement en Atlantique. Seulement 8 des 32 circonscriptions dans les 4 provinces de l’Atlantique ont des candidats néo-démocrates pour l'instant. Le parti n’a confirmé aucun candidat au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Jagmeet Signh assure qu’il y aura un candidat néo-démocrate dans chacune des sept circonscriptions à Terre-Neuve-et-Labrador. Pour le moment, seulement deux candidats néo-démocrates ont été confirmés dans la province, notamment l'ancien député fédéral et chef du NPD provincial, Jack Harris.

Le leader du NPD, Jagmeet Singh (à gauche), et le candidat néo-démocrate dans Saint-Jean Est, Jack Harris. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

M. Singh explique que le parti prend son temps pour s'assurer de recruter des femmes et des candidats des communautés ethnoculturelles.

On a vraiment essayé de recruter des femmes et on peut montrer les résultats de nos efforts, parce que plus de la moitié de nos candidats sont des femmes. On a réussi à changer la situation , soutient-il.

Si on veut avoir plus de femmes, plus de communautés racialisées dans le gouvernement, il faut prendre des actions pour l’atteindre. C’est ce qu’on a fait. Jagmeet Singh

Pas d’engagement exact sur Muskrat Falls

En avril dernier, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a indiqué qu’il aura besoin d’une contribution d’environ 200 millions de dollars du fédéral pour que la facture du projet hydroélectrique de Muskrat Falls n’ait pas un impact important sur les factures d’électricité des Terre-Neuviens.

Mardi, lors d’une conférence de presse, Jagmeet Singh s’est engagé à aider la province , mais ne s’est pas arrêté sur une contribution spécifique.

[On ne s’engage] pas à une somme spécifique, mais on a un engagement général d’être là, de parler avec le gouvernement provincial, d’aider les gens Jagmeet Singh

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est également resté ambigu sur la question de la facture de Muskrat Falls, en août dernier, quand il a indiqué que les discussions entre Ottawa et la province sur les dépassements de coûts à Muskrat Falls se poursuivent.

Selon le gouvernement, plus de 725 millions de dollars par année seront nécessaires pour éliminer l’impact de la facture du mégaprojet hydroélectrique pour les contribuables.

Deux députés néo-démocrates représentaient la région de Saint-Jean avant les dernières élections générales, en 2015. Lors de ce dernier scrutin, le parti a perdu tous ses sièges en Atlantique.