Pourquoi les odeurs d’automne nous rendent-elles nostalgiques?

Pourquoi les odeurs d'automne le rendent, comme bien d'autres personnes, aussi nostalgiques?

Selon Rachel Herz, une neuroscientifique de l'Université Brown, une confluence de chimie, de biologie, et de psychologie explique le déclenchement de différentes émotions comme l’anxiété, la tristesse ou l’excitation, en fonction de notre personnalité et d’une collection de souvenirs associés à cette période de l'année.

Comment fonctionne l'odeur

Les odeurs surviennent lorsque les récepteurs du nez captent des molécules aromatiques dans l'air, dit-elle. Ces molécules s'échappent d'objets et d'organismes vivants dans l'environnement qui nous entourent.

Notre réaction émotionnelle vis-à-vis des odeurs provient aussi du changement de température, dit la neuroscientifique Rachel Herz. Photo : Radio-Canada / Sebastien Vachon

Nous sentons plus de molécules aromatiques pendant l'été, car l'air chaud et lourd en contient davantage et leur permet de se déplacer plus rapidement dans l'atmosphère. L'inverse se produit lorsqu'il fait plus frais à l'automne. Les molécules d'air se contractent et laissent moins d'espace aux molécules d'odeurs, explique-t-elle.

L'été, nous sommes bombardés d'odeurs, mais l'automne, nous sommes en mesure de mieux cerner des odeurs spécifiques et les associer à cette saison. Rachel Herz, neuroscientifique, Université Brown

Les odeurs terreuses qui dominent à l'automne sont en grande partie le produit de plantes et des feuilles tombées qui commencent à se décomposer, laissant s'échapper l'odeur musquée de leurs sucres et de leurs composés organiques.

Viennent d'abord les émotions

Notre réaction émotionnelle à ces odeurs provient de la signification personnelle que nous avons attribuée aux moments où nous les avons sentis. Ces moments sont généralement imprimés sur notre cerveau dès l'enfance.

Il arrive que nous ressentions l'émotion liée à une odeur, sans jamais parvenir à nous rappeler du souvenir qui y est associé, dit la neuroscientifique Rachel Herz. Photo : Radio-Canada / Sebastien Vachon

La rencontre de la molécule et de la mémoire se produit lorsque vous sentez quelque chose de familier, ceci déclenche en une fraction de seconde une réponse viscérale dans l'amygdale et les sections de l'hippocampe du cerveau, ces zones dans lesquelles la mémoire émotionnelle est stockée.

Avec l'odorat, c'est d'abord l'émotion, puis nous essayons de comprendre : pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi suis-je nostalgique ou excité? Rachel Herz, neuroscientifique, Université Brown

De nouvelles odeurs, de nouveaux souvenirs

La définition des odeurs de l'automne s'est élargie au fil des ans pour Egan Davis, et inclut aujourd’hui la douce odeur de caramel des arbres de Katsura qu’il a découvert pour la première fois alors qu'il était étudiant à l'Université de la Colombie-Britannique.

Chaque automne au début des cours, ce professeur d'horticulture invite ses étudiants à sentir des feuilles de Katsuras. Quand je les sens maintenant, je reviens au moment excitant où je les ai senti, moi aussi, pour la première fois dit-il.

Avec les informations de Rhianna Schmunk