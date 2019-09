14 candidats néo-démocrates du Nouveau-Brunswick se rallient au Parti vert

Le Parti vert du Nouveau-Brunswick a fait un coup d’éclat mardi après-midi à Moncton en présentant 15 nouveaux membres.

Pas moins de 14 d’entre eux étaient candidats pour le Nouveau Parti démocratique (NPD) lors des dernières élections provinciales en 2018. Le 15e, Jonathan Richardson, était un des représentants de l’Atlantique sur l’exécutif national du NPD.

Le dernier sondage sur les intentions de vote donnait à peu près 3 % pour le NPD. Du côté fédéral ça s’annonce pas mieux également, le seul député NPD, Yvon Godin, a pris sa retraite, il ne s’est pas représenté en 2015. On voit qu’il ne semble pas y avoir une relève , indique le politologue de l’Université de Moncton, Roger Ouellette.

J’ai jamais vu ça 14 transfuges d’un coup, mais ce parti est moribond. Roger Ouellette, politologue

Le NPD fait mauvaise figure depuis plusieurs années au Nouveau-Brunswick, estime le politologue Roger Ouellette. Photo : Radio-Canada

Dans une déclaration commune, les candidats transfuges ont indiqué appuyer dorénavant le Parti vert du Nouveau-Brunswick et le Parti vert du Canada. Ils encouragent tous les néo-démocrates à voter vert aux élections fédérales du 21 octobre.

Il est clair que quand on voit des mouvements tectoniques politiques où des allégeances changent que ça risque d’avoir un effet domino, nous l’espérons, fait valoir de son côté Daniel Green, chef adjoint du Parti vert du Canada. Et nous le voyons aussi ailleurs, au Québec après la vague orange de 2011 on voit aussi une tendance où le Parti vert fait des gains.

Daniel Green espère que ce mouvement des néo-démocrates du Nouveau-Brunswick vers le Parti vert se fera sentir lors des élections fédérales. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Les 14 candidats transfuges font également valoir qu’il n’y a toujours aucun candidat du NPD du Canada confirmé au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, et ce, à moins d’un mois du déclenchement des élections fédérales. Le chef du parti, Jagmeet Singh, n’a toujours pas visité la province depuis son élection, soulignent-ils.

Peut-être ils n’ont pas les mêmes valeurs progressistes que nous, a lancé Jagmeet Singh.

Jagmeet Singh a affirmé, lors de son passage à Saint-Jean de Terre-Neuve mardi, que les positions du Parti vert se rapprochent du Parti conservateur.

Mme May a été clair qu’elle va appuyer les conservateurs. Pour moi les droits de la personne, comme les droits de la communauté LGBTQ et le droit des femmes à l’avortement, c’est très important. Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique du Canada

Le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada, Jagmeet Singh, lors d'une conférence de presse mardi à Saint-Jean de Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Unir les voix progressistes

Les candidats transfuges disent vouloir unir les voix progressistes et tous les Canadiens qui n’ont plus confiance dans les deux partis traditionnels, alors que nous faisons face à la plus grande menace de nos vies, la catastrophe climatique , souligne Daniel Green.

Il est clair que comme parti, quand on a des gens qui se joignent à nous, on est content. Je pense que la crise climatique amène des gens à faire une réflexion personnelle, éthique et politique. Daniel Green, chef adjoint du Parti vert du Canada

Les néo-démocrates n’ont fait élire aucun député aux élections provinciales de 2018 au Nouveau-Brunswick et n’ont obtenu que 5 % des votes. De son côté, le Parti vert a fait élire trois de ses candidats pour la première fois de son histoire. Les verts ont aussi le vent dans les voiles à l’Île-du-Prince-Édouard, où ils forment désormais l’opposition officielle.

Selon le politologue Roger Ouellette, l’Atlantique pourrait bien élire son premier député vert lors des prochaines élections fédérales.

Je dirais que ce qui se passe à Fredericton est très intéressant. [...] On peut penser que les verts vont cibler des circonscriptions dans la campagne électorale fédérale et Fredericton pourrait être la plus prometteuse pour le Parti vert , conclut-il.

Le NPD n’a réussi à faire élire aucun député au Nouveau-Brunswick aux dernières élections fédérales.

Qui sont les 14 candidats transfuges?

Joyce A. Richardson

Candidate NPD – Dieppe 2018

Présidente – NB NPD Dieppe

Lise Potvin

Candidate NPD – Shediac – Beaubassin – Cap-Pelé 2018

Willy Robichaud

Candidate NPD – Baie de Miramichi – Neguac 2018

Albert Rouselle

Candidat NPD – Shippagan – Lamèque – Miscou 2018

Président – NPD Tracadie-Sheila

Anne Richardson

Candidate NPD – Petitcodiac – Gagetown 2018

Justin Young

Candidat NPD – Oromocto – Lincoln – Fredericton 2018

Jean-Maurice Landry

Candidat NPD – Bathurst Est – Nepisiguit – Saint-Isidore 2018

Jessica Caissie

Candidate NPD – Moncton Centre 2018

Lina Chiasson

Candidate NPD – Victoria – La Vallée 2018

Cécile Richard-Hebert

Candidate NPD – Madawaska – Les Lacs – Edmundston 2018

Francis Duguay

Candidat NPD – Tracadie-Sheila 2018

Hailey Duffy

Candidate NPD – Moncton Sud-Ouest 2018

Madison Duffy

Candidate NPD – Riverview 2018

Betty Weir

Candidate NPD – Albert 2018

Source : Parti vert du Nouveau-Brunswick