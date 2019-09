Les travaux sont lancés au palais de justice de Roberval

La ministre de la Justice, Sonia LeBel, et la députée Nancy Guillemette ont donné le coup d’envoi des travaux qui visent à rénover et agrandir le palais de justice de Roberval mardi.

Des améliorations au bâtiment sont demandées par le milieu depuis près de trois décennies.

Ce chantier d’un peu plus de 66 millions de dollars devrait s’échelonner sur trois ans.

Les plans du futur bâtiment au centre-ville de Roberval ont été dévoilés. Sa superficie sera trois fois plus grande et ses murs seront en grande partie vitrés. L’agrandissement sera réalisé à proximité du palais de justice actuel, qui, lui, sera rénové. Trois terrains ont été achetés pour réaliser le projet. L’arrière du nouveau bâtiment se rendra jusqu’en bordure du lac Saint-Jean.

Le palais de justice de Roberval est un joyau de notre histoire et sa conservation est essentielle pour notre communauté. Nancy Guillemette, députée de la CAQ dans Roberval

La députée Nancy Guillemette et la ministre Sonia LeBel ont procédé à la première pelletée de terre au palais de justice de Roberval. Photo : Radio-Canada / Mélissa Savoie-Soullières

Le nouveau palais de justice qui en résultera doit être plus moderne, plus sécuritaire et plus avancé technologiquement. Des nouvelles salles permettant la visioconférence seront aménagées ainsi que des aires de confidentialité et des aires de déplacement pour les victimes, les témoins et les accusés.

Les procureurs de la Couronne qui avaient été déplacés dans un autre bâtiment pourront de nouveau aménager leurs bureaux dans le palais de justice.

Les activités et services du palais de justice actuel seront maintenus pendant toute la durée des travaux.