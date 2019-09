Sélection du jury au procès de Sofiane Ghazi, accusé du meurtre prémédité de son bébé

L'homme de 39 ans est accusé du meurtre prémédité de son enfant naissant et de tentative de meurtre sur sa conjointe, en juillet 2017. L'accusé aurait infligé des blessures à la femme alors qu'elle était enceinte.

Le juge de la Cour supérieure a avisé les candidats jurés que le procès prévu pour cinq semaines pourrait être difficile émotionnellement.

La poursuite a présenté une liste de 44 témoins potentiels, parmi lesquels on retrouve des policiers et des experts dont un biologiste, un chimiste et des médecins.

Les 12 jurés sélectionnés devraient entendre le premier témoin mercredi.