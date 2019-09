Égalité santé en français réactive sa poursuite contre le gouvernement provincial

Cette poursuite déposée à la Cour du Banc de la Reine avait été suspendue lorsque le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs était arrivé au pouvoir, l’automne dernier.

Les discussions qui ont eu lieu avec des représentants du gouvernement n’ont cependant pas donné les résultats qu’espérait Égalité santé en français, constate le Dr Hubert Dupuis, président de l’organisme.

C’était une négociation franche, transparente, honnête la plupart du temps. Par contre, ç’a fini dans une impasse parce que le ministre nous a indiqué clairement que dans la situation politique actuelle avec le gouvernement actuel, la législature actuelle, qu’il ne pouvait pas livrer la marchandise , explique-t-il.

Il est essentiel que les francophones du Nouveau-Brunswick gèrent leurs propres institutions de santé, juge le Dr Dupuis, pour qu’ils puissent obtenir des services équivalents, dans leur langue, à ceux qui sont disponibles en anglais.

[...] Nous voulons une direction générale, médicale et infirmière pour chacun de nos hôpitaux qui agiront jour après jour à fournir à nos citoyens et citoyennes des services de soins de santé de qualité. Ceci inclut aussi la prise en charge des ambulances et du Programme Extra-Mural , précise-t-il.

Égalité santé en français avait demandé une révision judiciaire de la décision de l’ancien gouvernement de Brian Gallant de privatiser la gestion des programmes Extra-mural et Télésoins, mais avait abandonné cette cause en janvier 2018, après l’entrée en vigueur de cette réforme.

Le groupe avait toutefois maintenu son recours constitutionnel visant à faire reconnaître le droit des francophones de gérer leur système de santé, avant de le mettre en suspens lorsque les progressistes-conservateurs ont pris les rênes du pouvoir.

Égalité santé en français s’appuie sur l’article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés qui reconnaît à la communauté francophone du Nouveau-Brunswick un statut et des droits et privilèges égaux à ceux de la communauté anglophone du Nouveau-Brunswick.

Le juriste Michel Doucet disait toutefois il y a deux ans que la poursuite de l’organisme avait peu de chances de réussir puisque les droits des francophones de la province en matière de services de santé ne sont pas précisés aussi clairement, dans la Charte, que ceux dans le domaine de l’éducation. Le Dr Dupuis, pour sa part, est convaincu de la solidité des arguments de son groupe.

Nous, on pense qu’on a d’excellentes chances. Il y a déjà eu un chemin de fait avec l’entente de 2010. Le gouvernement a reconnu certains droits à la communauté francophone. Nous, tout ce qu’on dit, c’est qu’on n’a pas été loin assez dans l’entente, on n’a pas eu une assez bonne reconnaissance de nos droits et on va aller chercher les droits un peu comme ils existent en éducation, au niveau des universités, ainsi de suite, au Nouveau-Brunswick. On pense que c’est dans la Charte des droits et libertés. Nous, c’est pour ça qu’on va de l’avant , explique Hubert Dupuis.

L’entente mentionnée par le Dr Dupuis a été annoncée au printemps 2010 par son groupe et l’ancien gouvernement libéral de Shawn Graham. Le gouvernement avait promis de légiférer pour reconnaître explicitement la Régie régionale de la santé A comme un organisme de langue française et pour améliorer les services de santé aux francophones. Les régies A et B ont ensuite été renommées Vitalité et Horizon.

Avec des renseignements de Pierre Philippe LeBlanc