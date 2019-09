Le maire d’Ottawa en mission économique aux Pays-Bas

Il sera accompagné d’une délégation de 20 dirigeants du monde des affaires et de l’industrie du tourisme de la région. Il sera aux Pays-Bas du 15 au 20 septembre.

« La mission portera principalement sur la reconnaissance du 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas, qui a été menée par les forces armées canadiennes, et le renforcement des relations touristiques et commerciales qu’entretiennent Ottawa et les Pays-Bas », peut-on lire dans un communiqué de la Ville.

Cette mission vise à promouvoir Ottawa comme la destination canadienne de prédilection pour les touristes et les visiteurs d’affaires des Pays-Bas, a indiqué le maire Jim Watson

Objectifs de la mission économique : favoriser le développement des affaires aux Pays-Bas pour les entreprises d’Ottawa des secteurs pivots, dont l’industrie des véhicules autonomes, les villes intelligentes, l’informatique et la défense;

échanger de l’information et des pratiques exemplaires dans des domaines comme la prévention des inondations, le transport actif, le logement à prix abordable et les divertissements de soirée.

Le maire d’Ottawa a mentionné qu'il allait signer des ententes de partenariat afin de solidifier les liens d’affaires et de tourisme entre Ottawa et les Pays-Bas.

Ottawa entretient une longue tradition de collaboration et d’amitié avec les Pays-Bas, ainsi que de forts liens culturels et économiques. Il y a des possibilités d’accroître notre collaboration dans de nombreux secteurs d’innovation et de technologie, ainsi que dans les secteurs des loisirs et des affaires , a mentionné le maire.

Je suis impatient de mener cette délégation de chefs de file du secteur des affaires et de tirer le meilleur parti de nos 75 années d’amitié. Jim Watson, maire d’Ottawa

Cette mission économique va se tenir lors des célébrations du 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas, qui a été menée par les forces armées canadiennes.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la famille royale des Pays-Bas a trouvé refuge à Ottawa.

En 1943, la princesse héritière accouchait à l’Hôpital Civic d’Ottawa, de sa troisième fille, la princesse Margriet,

Comme la Ville d’Ottawa est le lieu de naissance de Son Altesse Royale la princesse Margriet et la ville hôte du Festival des tulipes d’Ottawa, elle entretient un lien particulier avec les Pays-Bas et la famille royale.