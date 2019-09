Projet de zones tampons entre les prêteurs à court terme à Ottawa

Dans un rapport présenté au comité de planification et au conseil municipal, les auteurs préconisent une distance de un kilomètre minimum entre les établissements de prêt à court terme, qui peuvent exiger des taux d'intérêt extrêmement élevés pour les avances de fonds.

En avril 2018, le conseil municipal a approuvé une motion du maire Jim Watson qui demandait au personnel d'élaborer un nouvel ensemble de règles pour éviter que trop de prêteurs à court terme ne s'établissent dans des quartiers pauvres.

Plusieurs succursales sont regroupées le long du chemin Montréal à Vanier, de la rue Bank au centre-ville et du boulevard Saint-Joseph à Orléans.

M. Watson a déclaré qu'avoir une surabondance d'entreprises comme celles-là n'est pas bon pour les résidents ou l'économie d'un quartier.

Les organismes communautaires affirment que des regroupements de ces commerces permettent aux gens de contracter plus facilement des prêts à intérêt élevé à plusieurs endroits, ce qui les endette encore plus.

Toute la législation que [la ville] est en train de mettre en place est-ce que nous pouvons faire dans les limites des pouvoirs de la Ville , a déclaré le conseiller de Rideau-Vanier Mathieu Fleury, qui s'est dit satisfait de ces recommandations.

Les magasins existants bénéficient d'une clause de droits acquis

Si les modifications demeurent les mêmes, cela signifierait que les points de vente existants à l'extérieur du nouveau règlement de zonage seraient autorisés à y rester.

Une fois qu'un établissement déménage, les nouvelles règles de zonage s'appliqueraient, ce qui empêcherait une autre entreprise de prêts à court terme de s'y établir.

On espère qu'avec le temps, ils s'étaleront et qu'il y en aura moins dans un même secteur.

Les recommandations prévoient également une distance de 500 mètres entre les endroits qui offrent des prêts à court terme et les casinos, et de 300 mètres entre les prêteurs et les écoles.

Bien que M. Fleury pense que les recommandations vont dans la bonne direction, il croit que, collectivement, les gouvernements pourraient faire mieux.

Nous pourrions faire plus pour éviter aux gens qui ont besoin d'avoir accès à des prêts à court terme de se tourner vers ces produits , a-t-il dit.

Nous pourrions forcer les grandes banques à avoir un programme de prêts pour les résidents vulnérables, elles ne sont pas intéressées par ce marché. C'est vraiment une responsabilité du gouvernement fédéral , a ajouté le conseiller Fleury.

Les recommandations seront soumises au comité de planification le 12 septembre et seront soumises au conseil municipal le 25 septembre.