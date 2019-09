Parti populaire du Canada: deux candidats de Saskatoon participent à un concours de tir

La Chambre de commerce du Grand Saskatoon, qui est à l'origine du débat, a invité un candidat de la Ville des ponts de chaque parti à y participer.

Au sein du parti de Maxime Bernier, les candidats de Saskatoon-University et de Saskatoon-Grasswood estiment tous les deux être les meilleurs représentants du PPCParti populaire du Canada à Saskatoon.

Pour les départager, les deux hommes vont s’affronter au champ de tir mardi après-midi vers 16 heures. Celui avec le meilleur résultat assistera au débat.

Nous sommes tous deux des partisans des armes à feu, déclare Mark Friesen. Nous croyons en la possession responsable et légitime d'armes à feu, et nous sommes tous les deux des chasseurs.

Un événement en ligne avec la position du parti

Guto Penteado rappelle que sa position sur les armes à feu est totalement alignée avec celle du PPCParti populaire du Canada .

Nous voulons simplifier les politiques qui concernent les armes à feu, soutient le candidat de Saskatoon-University. Nous voulons également davantage de cours sur la sécurité en Saskatchewan, au Canada, et davantage de promotion sur le bon côté des armes à feu en tant que sport . Il regrette que les armes à feu soient toujours associées à de mauvaises nouvelles.

Les armes à feu ne tuent pas les gens; ce qui tue les gens, ce sont les gens. C’est toujours quelqu’un qui appuie sur la gâchette. Guto Penteado, candidat du PPC pour Saskatoon-University

Pour Charles Smith, professeur associé d'études politiques au Collège St-Thomas More de l'Université de la Saskatchewan, cet argument n’est pas convaincant : toutes les preuves et les recherches suggèrent qu'avoir des armes à feu disponibles et accessibles mène à plus de violence.

Le chercheur ajoute que l’événement manque de sensibilité à la lumière des récentes tueries aux États-Unis.