La grève tournante des taxis est commencée dans l'Est-du-Québec

Découragés et frustrés, des chauffeurs de taxi de l’Est-du-Québec se joignent à ceux de la province, cette semaine, pour protester contre le projet de loi du gouvernement concernant la réforme de leur industrie et les compensations financières prévues .

Entre 9 h et 11 h mardi, ce sont les chauffeurs de Sept-Îles, de Chandler, de Gaspé et de Matane qui seront les premiers à manifester. Seuls les services jugés absolument nécessaires et essentiels de la population seront assurés.

Mercredi, les taxis de Rivière-du-Loup, de Rimouski et de Sainte-Anne-des-Monts protesteront à leur tour. Le lendemain, jeudi, ce sera au tour des taxis de Baie-Comeau, de Cap-aux-Meules et de Mont-Joli.

Par la suite, le cycle des grèves recommencera.

Un message clair

À Sept-Îles, le propriétaire de l’entreprise Taxi Carillon, André Desrosiers, accuse François Bonnardel, avec les compensations financières qu’il propose, de détruire l’industrie du taxi au Québec pour permettre à des multinationales comme le service Uber de s’installer dans la province.

Et nous autres, ils nous exproprient. Ce n’est pas plus compliqué que ça. André Desrosiers, propriétaire de Taxi Carillon

En plus de détruire à petit feu l’industrie du taxi, les trop faibles compensations financières que propose d’offrir le gouvernement feront la vie dure à plusieurs chauffeurs de taxi, dont la valeur de leur permis de taxi a chuté depuis l'arrivée d'Uber, ajoute André Desrosiers.

Ce permis-là, c’était mon fonds de pension. André Desrosiers, propriétaire de Taxi Carillon

Le président de Taxi Carillon à Sept-Îles, André Desrosiers Photo : Radio-Canada / Lydianne Ouimet

André Desrosiers se désole que les moyens de pression exercés aient un impact sur la population. Il croit toutefois qu’il est important d’envoyer un message clair au gouvernement du Québec.

Ce qui est le plus désolant, c’est qu’on fait payer la population, dit-il. La population a besoin d’un service de taxi, mais là on les pénalise. On veut juste se faire entendre.

Uber, une menace en région?

Le service Uber n’est pas présent sur la Côte-Nord, mais beaucoup d'individus s'improvisent tout de même chauffeurs de taxi dans la région, selon André Desrosiers. Cette réalité a un impact sur son entreprise, ajoute-t-il.

C’est aussi l’avis de la présidente de Taxi Matane, Johanne Beaulieu. Les chauffeurs de taxi en région doivent se battre même si le service Uber n’y représente pas une menace.

La distribution d’un nombre limité de permis dans les régions du Québec permet d’assurer aux chauffeurs d'avoir du travail dans les petites municipalités. Il faut éviter que n’importe qui puisse s’improviser chauffeur de taxi, dit-elle.

C’est 14 permis le quota à Matane. Ça protège notre territoire et notre agglomération. Johanne Beaulieu, propriétaire de Taxi Matane

Un autre problème vécu en région, notamment en raison du projet de loi 17, est la difficulté de recruter des chauffeurs. Un chauffeur propriétaire de Matane, Sébastien Bouffard, affirme que depuis que n’importe qui peut offrir un service de transports rémunéré, les entreprises de taxi ont de la difficulté à trouver du personnel.