Atmosphère de travail au CCNB : le nouveau PDG parle de progrès

Vous savez qu’il y a eu des problèmes au niveau du climat de travail. Il y avait cet élément-là à retravailler, mais je suis très impressionné déjà des progrès qui ont été faits depuis l’hiver dernier à ce sujet-là , affirme Pierre Zundel.

Le nouveau PDG arrive peu de temps après une controverse qui a secoué l’ensemble du Collège communautaire. Six membres de la direction ont dénoncé en janvier 2018 un climat de méfiance, d'abus de pouvoir et/ou d'intimidation sous l'ancienne présidente-directrice générale, Liane Roy. Une firme qui a été chargée de faire une analyse de la situation a ensuite conclu que le climat de travail était le résultat de l’accumulation de plusieurs situations et événements qui s’enchaînent depuis la création du CCNB.

Les efforts se poursuivent depuis ce moment pour améliorer l’atmosphère de travail, selon M. Zundel.

Il y a des choses qui sont encore en cours. Alors, le conseil des gouverneurs s’était impliqué dans le développement d’un plan de remise pour ça. Il y a eu un comité de mise en oeuvre qui a été formé, qui travaille depuis, et il y a des activités très concrètes en cours. J’ai participé la semaine dernière brièvement à une rencontre des directions où ils parlaient justement des éléments de ce plan-là. Alors, le travail continue , explique Pierre Zundel.

Le nouveau PDG constate pour sa part une atmosphère de travail positive.

Je peux vous dire que moi, ce que j’ai ressenti dans les deux semaines que je suis ici à Bathurst, c’est qu’on fait la transition, c’est vraiment une très, très belle énergie, un enthousiasme. On avait jeudi dernier la réunion du personnel où on regroupe tous les campus par vidéoconférence et vraiment il y avait un enthousiasme dans les cinq campus qui était vraiment palpable , souligne-t-il.

Pierre Zundel était auparavant recteur et vice-chancelier par intérim de l’Université Laurentienne, en Ontario. Il a été nommé PDG du CCNB en juin. Il succède à Roger Doucet, qui exerçait l’intérim depuis le départ à la retraite de Liane Roy, en février.

Avec les renseignements de l'émission radiophonique La matinale, d'ICI Acadie