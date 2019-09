Transformer le CO2 en savon

La potasse produite est aussi utilisée pour faire des détergents. Le secteur agricole et l'industrie pharmaceutique y ont aussi recours.

Une poignée de potasse produite par Clean02. Photo : Radio-Canada / Kyle Bakx / CBC

Le fondateur de Clean02, Jaeson Cardiff, a longtemps travaillé comme plombier avant de se consacrer à plein temps à la vente de ses unités CARBiNX, ces grandes machines qui transforment le CO2 en potasse.

« Pensez à la quantité de bâtiments qui sont dotés d'appareils de chauffage. Le potentiel est impressionnant », lance Jaeson Cardiff.

Jusqu’à maintenant, Clean02 a installé 14 unités en Alberta et en Colombie-Britannique dans des écoles, des immeubles résidentiels, des usines et dans une centrale électrique.

Une unité CARBiNX fait environ la taille de deux réfrigérateurs. Photo : Kyle Bakx / CBC

La chaîne de produits cosmétiques Lush utilise une partie de la potasse produite par Clean02 dans certains de ses produits, tout comme l’entreprise de nettoyage Ostrem Chemical Co. basée à Edmonton.

Jaeson Cardiff dit que son entreprise attire aussi beaucoup d’intérêt à l’international et dans le reste du Canada.

On a eu des conversations avec des Japonais et des Irlandais. J'ai une rencontre demain avec des Espagnols. Cela prend de l'ampleur assez rapidement , ajoute-t-il.

La potasse est revendue et les profits sont partagés entre Clean02 et ceux qui installent les unités. Selon Clean02, le prix des unités CARBiNX est amorti en quatre ou cinq ans.

L'entreprise de gaz naturel ATCO a installé une unité CARBiNX au nord-est de Calgary.

On prévoit séquestrer entre cinq et six tonnes de dioxyde de carbone par an , lance un porte-parole de l'entreprise, Gregory Caldwell.

Le gaz naturel produit déjà peu d’émission de carbone. Si on utilise cette autre technologie en plus, on peut vraiment continuer à réduire les émissions tout en maintenant des coûts raisonnables pour les consommateurs , ajoute Gregory Caldwell.

L'entreprise All Things Jill teste actuellement des savons contenant de la potasse. Photo : Kyle Bakx / CBC

La propriétaire de la compagnie de produits naturels All Things Jill, Jill Hawker, envisage aussi d'utiliser de la potasse dans ses savons maison. Elle mène des tests actuellement pour voir si les savons respectent ses critères de fabrication.

Jusqu'ici, tout va bien, dit Jill Hawker. On n'a eu aucun problème et cela fait du savon qui fonctionne vraiment bien.

Jill Hawker avoue qu’elle n’aurait jamais envisagé d'utiliser de la potasse dans ses produits. Elle est enthousiaste à l’idée de jouer un rôle dans la capture des émissions de dioxyde de carbone.

J'aime ce que Clean02 fait pour capturer le carbone. Je pense que soutenir cela pourrait intéresser les clients , dit-elle.

Avec les informations de Kyle Bakx, CBC News