Accident à Ascot Corner : « faites votre cours de RCR! », dit un pompier

Deux personnes sont mortes et cinq personnes ont été blessées dans ce face-à-face survenu sur la route 112. Deux personnes sont toujours dans un état critique.

Le lieutenant au Service de protection contre les incendies de Sherbrooke (SPCIS) était en congé lundi lorsque le drame s'est produit. J'étais à environ quatre ou cinq véhicules derrière l'impact. Je n'ai pas vu ce qu'il s'est passé, mais quand ça a ralenti, je me suis tassé un peu et j'ai vu que c'était un impact à grande vélocité. J'ai roulé un peu sur l'accotement pour me rendre sur la scène , a-t-il raconté au micro de Par ici l'info.

Habitué à intervenir sur des accidents et à secourir des victimes, Simon Gilbert s'est senti bien démuni lorsqu'il a vu l'ampleur de la situation. Habituellement, on débarque avec une équipe qui est très bien formée, avec des outils, avec un périmètre de sécurité et de l'information que nous recevons du 911. Ce qui n'arrive pas lorsqu'on est en civil et qu'on débarque en plein chaos. Plusieurs personnes étaient là et personne ne savait quoi faire.

Le lieutenant Simon Gilbert rappelle que la formation Héros en 30 peut sauver des vies. Photo : Radio-Canada

Au lendemain du tragique événement, Simon Gilbert souhaite sensibiliser la population à l'importance de suivre un cours de réanimation cardiorespiratoire (RCR). Allez prendre, un minimum de formation en soins, en réanimation cardiaque. Quand j'ai demandé aux gens s'ils avaient une formation pour m'aider au massage, personne n'a levé la main. Personne ne savait quoi faire. Un bon samaritain m'a dit qu'il ne savait pas trop comment intervenir, mais il voulait aider. Sur la quinzaine de personnes qui étaient debout et témoin, il n'y avait pas grand monde qui voulait et qui pouvait intervenir par manque de formation , déplore-t-il.

À écouter : entrevue avec Simon Gilbert, lieutenant au SPCIS à Par ici l'info

Allez chercher de la formation! Ça peut aider et sauver des vies! Que ça se termine en décès ou pas, on donne des chances quand on a de la formation. Simon Gilbert, lieutement au SPCIS

Heureusement, une résidente en médecine qui passait par là s'est arrêtée et a prêté main-forte à Simon Gilbert en attendant les secours.

Simon Gilbert rappelle que de telles formations se donnent un peu partout. Je pense à Héros en 30. Ça prend 30 minutes pour avoir la certification comme quoi on peut faire du massage cardiaque. Ça peut être notre enfant, un parent qui a un malaise. Hier, avoir eu des gens formés, on aurait été plus efficaces , croit-il.

Regarder la scène en textant notre famille qu'on n'est pas impliqué dans l'accident, ça n'aide pas beaucoup les personnes qui sont impliquées. Tous les gestes que l'on pose peuvent faire une différence. Simon Gilbert, lieutenant au SPCIS