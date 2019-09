Première édition de la Marche de l'inclusion pour un monde meilleur

Louise Magnan, chargée de projet pour la Marche de l'inclusion pour un monde meilleur de l'Arche, explique que le but de ce marchethon est de faire connaître l'organisme l'Arche et sa mission, qui est d'accompagner des personnes ayant une déficience intellectuelle.

Elle invite d'ailleurs tout le monde à se joindre au marchethon pour découvrir les foyers de l'Arche.

C'est vraiment une belle occasion. On voit ces maisons-là, qui ont 100 ans et qui sont quand même magistrales, et on ne sait pas que l'Arche est là, on ne sait pas ce qu'ils font.

Louise Magnan, chargée de projet pour la Marche de l'inclusion pour un monde meilleur de l'Arche