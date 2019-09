107 millions $ pour développer le transport aérien à Mirabel

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, et Aéroports de Montréal doivent annoncer ce matin un investissement de 107 millions de dollars pour développer le transport de marchandises à l’aéroport de Mirabel.

Cette somme servira dans un premier temps à la construction d’infrastructures d’entreposage de 50 000 mètres carrés au terminal de l’aéroport Mirabel qui n’accueille plus de passagers depuis 2004, mais qui est demeuré en service pour le transport de fret.

Des sommes seront aussi consacrées à la réparation de la route de l'aéroport et à l’agrandissement du tablier de l’aéroport afin de permettre aux installations d’accueillir de plus gros avions.

Cet investissement important dans les installations de Mirabel qui accueillent actuellement les géants américains du transport FedEx et UPS, notamment, vise à rendre les installations de Mirabel plus invitantes et mieux adaptées aux besoins d’autres transporteurs aériens.

On espère également que la présence à Mirabel du constructeur européen Airbus, qui produit sur place les appareils de l’ex-C Series de Bombardier, pourrait aider à l'importation et l'exportation de pièces. Ce qui stimulerait encore davantage les activités de transport de fret à Mirabel.

La nouvelle a été très bien accueillie par les autorités municipales de Mirabel notamment le maire Jean Bouchard qui voit dans ces 107 millions un soutien de taille à la mise en valeur des installations de sa ville dans le domaine de l’aéronautique et du transport aérien.

C'est un nouvel élan [...] Ça vient encore une fois positionner Mirabel comme étant un pôle majeur en aéronautique. Jean Bouchard, maire de Mirabel