La cheffe de Hong Kong nie avoir songé à démissionner

Dans un enregistrement obtenu par Reuters, Mme Lam disait qu’elle démissionnerait si elle en avait le choix , et qu'elle s'excuserait pour avoir provoqué des dégâts impardonnables en présentant un projet de loi autorisant l’extradition de suspects vers la Chine continentale.

Ce projet de loi est à l’origine du plus important mouvement de contestation à ébranler Hong Kong depuis que le territoire a été rétrocédé à la Chine en 1997 par le Royaume-Uni. Sa suspension n’a pas calmé les protestataires, qui se radicalisent depuis quelques semaines.

Je n’ai jamais évoqué l’hypothèse d’une démission auprès du gouvernement central , a-t-elle déclaré mardi, se disant très déçue par la divulgation de cet enregistrement. Le choix de démissionner ne relève que de moi , a-t-elle assuré.

Je sais que ce n’est pas un chemin facile, et c’est pourquoi j’ai dit que je ne me suis pas laissé le choix de prendre un chemin plus facile en quittant [mes fonctions]. Carrie Lam, cheffe de l'exécutif de Hong Kong

Le porte-parole du Bureau des affaires de Hong Kong et Macao du gouvernement chinois, Yang Guang, assure pour sa part que Pékin soutient fermement Mme Lam. Mettre fin à la violence et au chaos, rétablir l'ordre sont les tâches les plus pressantes à Hong Kong , a-t-il déclaré à la presse mardi.

Des résidents de Hong Kong soutiennent toujours mardi la grève lancée à l'appel d'étudiants. Ils sont rassemblés dans un parc situé devant les bureaux du gouvernement. Photo : Reuters / Kai Pfaffenbach

Pékin continue de laisser planer une intervention militaire

En vertu de l'accord sino-britannique conclu en prévision de la rétrocession, Hong Kong jouit d’une forme d'autonomie au sein de la Chine, en vertu du principe un pays, deux systèmes .

Mais le gouvernement central ne laissera jamais la situation à Hong Kong continuer à se dégrader , a prévenu l'autre porte-parole du Bureau des affaires de Hong Kong et Macao, Xu Luying.

Si la situation devait continuer à se détériorer et plonger dans un chaos qui menacerait la souveraineté et la sécurité nationales au-delà du contrôle des autorités de Hong Kong, le gouvernement central ne resterait pas les bras croisés. Xu Luying, porte-parole du Bureau des affaires de Hong Kong et Macao

Mme Xu a d'ailleurs évoqué une éventuelle intervention de l'armée chinoise, en plaidant que cela ne constituerait aucunement une violation du principe un pays, deux systèmes .

L’article 18 de la Loi fondamentale de Hong Kong autorise le parlement chinois à proclamer l'état d'urgence à Hong Kong en cas de troubles dans le territoire, a-t-elle rappelé.

Pékin a souligné ces dernières semaines qu’en vertu de l’article 14 de cette même loi, sa garnison de plusieurs milliers d'hommes basée à Hong Kong peut intervenir pour rétablir l'ordre à la demande du gouvernement local.

Des étudiants universitaires s'entraînent à utiliser des parapluies pour contrer des interventions policières. Photo : La Presse canadienne / AP/Kin Cheung

Pékin reconnaît le droit de manifester pacifiquement

M. Yang, qui a déploré en août des actes de quasi-terrorisme dans les manifestations à Hong Kong, a cependant paru vouloir calmer le jeu en soulignant que les habitants de la métropole, y compris les jeunes étudiants avaient le droit de manifester pacifiquement .

Des changements positifs sont apparus à Hong Kong, notamment pour mettre fin à la violence , a-t-il dit.

Il a aussi reconnu l'existence de problèmes sociaux qui affectent depuis longtemps la population de Hong Kong, et particulièrement les jeunes, en évoquant des difficultés de logement, des inégalités entre riches et pauvres, un ascenseur social en panne .

Les manifestations à Hong Kong semblent cependant être davantage alimentées par la crainte d'une lente mais certaine érosion des droits garantis à ses résidents par l'accord de rétrocession.

Dans son discours obtenu par Reuters, Carrie Lam a assuré que les troubles qui secouent Hong Kong n’avaient pas encore franchi un tournant décisif, et que Pékin ne lui avait pas imposé une date limite pour mettre fin au mouvement de contestation.

Selon elle, le gouvernement chinois n’a « absolument aucun plan » pour déployer l’armée dans les rues de Hong Kong.

Depuis quelques semaines, Pékin diffuse des vidéos montrant des militaires participant à des exercices, visant à contrer des émeutiers, laissant clairement planer la possibilité d’une intervention à Hong Kong.