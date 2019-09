3 adolescents arrêtés pour une quarantaine de vols dans le secteur Ascot

Il s'agit de trois jeunes de 16 et 17 ans qui aurait sévi principalement sur les rues du Vaisseau-d’Or, du Soir-d’Hiver et des Mille-Abeilles dans le secteur Ascot. Vers 1 h 30, un témoin nous a signalé la présence de trois individus suspects qui circulaient dans ce secteur. Ils s'affairaient à voler dans les véhicules. Rapidement, nos agents sont arrivés sur place et ont localisé les jeunes , raconte le porte-parole du Service de police de Sherbrooke (SPS), Martin Carrier.

Les suspects auraient volé divers items et de l'argent dans les véhicules. Ils ciblaient les voitures dont les portières étaient déverrouillées et dans lesquelles on retrouvait des objets de valeur à l'intérieur , raconte le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Martin Carrier.

Les jeunes devraient être accusés de vol de moins de 5000 $ au Tribunal de la jeunesse.

La SPS invite la population à les contacter s'ils ont été victimes d'un vol dans leur véhicule la nuit dernière.