Les étudiants des universités de la région se mobilisent contre les compressions du RAFEO

Au début de l'année universitaire, les conséquences de la réduction du programme de bourses et de prêts aux étudiants de l'Ontario deviennent claires, particulièrement pour les étudiants issus de familles à faible revenu.

Un certain nombre d'étudiants de l'Université d'Ottawa disent qu'ils ont dû modifier leur nombre de cours en raison de la réduction de 600 millions de dollars du Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO).

D'autres, comme James Casey, étudiant en sciences politiques, ont décidé de s'absenter toute l'année pour joindre les deux bouts.

C'est très frustrant et très stressant , a affirmé M. Casey, qui était censé commencer sa troisième année ce mois-ci.

M. Casey, qui est admissible à titre d'étudiant à faible revenu, a mentionné qu'il a su qu'il avait des problèmes lorsque sa subvention du RAFEO était inférieure d'environ 2000 $ à celle de l'an dernier.

J'étais sur la bonne voie pour retourner aux études à temps plein , a indiqué M. Casey. Mais ces coupures sont énormes, il va me falloir plus de temps pour avoir mon diplôme.

Un manque à gagner

Les progressistes-conservateurs disent que le programme n'était pas viable.

Le programme du gouvernement libéral précédent offrait des frais de scolarité gratuits aux étudiants de familles dont le revenu annuel était inférieur à 50 000 $.

Le gouvernement de Doug Ford a réduit le budget du RAFEO de 40 pour cent.

Il aurait été irresponsable de ne rien faire pour assurer la viabilité à long terme du Programme d'aide financière aux étudiantes et étudiants de l'Ontario , a déclaré dans un courriel Ross Romano, ministre provincial des Collèges et Universités.

M. Romano a indiqué que la vérificatrice générale de l'Ontario avait souligné que la stratégie de gratuité des frais de scolarité pourrait faire doubler le coût du programme pour le porter à 2 milliards de dollars d'ici l'année scolaire 2020-21.

La province l'a remplacé par une réduction générale des frais de scolarité de 10 pour cent.

Le ministre Ross Romano a déclaré que son gouvernement avait réduit le financement du RAFEO après que la vérificatrice générale a conclu que le coût du programme allait doubler pour atteindre 2 milliards de dollars. Photo : Radio-Canada / Angela Gemmill

La plupart des bourses iront toujours à des étudiants dont les familles gagnent moins de 50 000 $ par année, mais ces étudiants ne recevront pas seulement des bourses - ils obtiendront un mélange de bourses et de prêts.

C'est pourquoi nous veillons à ce que le RAFEO soit viable, afin que les générations futures d'élèves puissent avoir accès à une éducation de haute qualité et contribuer à la réussite future de l'Ontario , a déclaré le ministre Romano dans sa déclaration.

Les retards provoquent des remous

Ce changement a entraîné de la confusion et des retards dans les premières évaluations des prêts et des bourses d'études pour les étudiants.

Abiha Sajid, étudiante de première année à l'Université d'Ottawa, a indiqué qu'elle avait appris la semaine dernière que ses prêts et bourses seraient inférieurs de près de 1000 $ à ce qu'on lui avait dit plus tôt cette année, pas assez pour couvrir ses frais de scolarité.

Mme Sajid, qui espère devenir avocate spécialisée dans les droits de la personne, a été élevée par une mère célibataire et est la première de sa famille à fréquenter l'université.

Comme M. Casey, elle est une étudiante à faible revenu.

Honnêtement, je suis vraiment stressée parce que je ne sais pas si je peux me permettre d'aller à l'école cette année. Abiha Sajid, étudiante de l'Université de l'Ottawa

Elle se démène maintenant pour trouver un emploi à temps partiel afin de pouvoir payer ses frais de scolarité d'ici la fin du mois.

Les élèves s'organisent

D'autres étudiants font des choix moins radicaux, comme réduire leur nombre de cours ou envisager de passer à temps partiel.

Quand j'ai découvert que cela m'affectait aussi, j'ai été très choqué , a dit Jamie McInnis, qui étudie pour devenir professeur d'anglais langue seconde.

M. McInnis craint d'être forcé d'abandonner un ou plusieurs cours pour pouvoir travailler à temps partiel, ce qui retarderait d'un an l'obtention de son diplôme.

M. McInnis a mentionné qu'elle devra évaluer si elle peut faire face à la tâche actuelle avant la date limite de l'abandon des cours.

Il en sera de même pour Anne Hamels, étudiante en théâtre, qui est également à la recherche d'un deuxième emploi.

Anne Hamels, étudiante de deuxième année à l'Université d'Ottawa, participe à l'organisation d'une manifestation la semaine prochaine contre les changements apportés au RAFEO. Photo : Radio-Canada / Amanda Pfeffer

Ils organisent une marche sur la Colline du Parlement mardi prochain pour protester contre les compressions du RAFEO, et environ 500 étudiants se sont inscrits sur les médias sociaux.

Lily Akagbosu, présidente de l'association étudiante de l'Université Carleton. Photo : Radio-Canada / Amanda Pfeffer

L'association étudiante de l'Université Carleton continuera également d'exercer des pressions pour obtenir un financement accru du RAFEO et s'efforce d'accroître la littératie financière des étudiants qui tentent de faire des études avec moins d'argent.

Je connais beaucoup d'étudiants personnellement touchés par les coupures , a déclaré la présidente de l'association étudiante. De plus en plus de gens mettent plus de temps à terminer leurs études.

Pétition à Queen's Park

Les libéraux de l'Ontario ont lancé une pétition en ligne à l'intention des élèves et de leur famille, demandant un retour à l'investissement précédent dans le Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario.

Michael Coteau, député libéral de Don Valley-Est et l'un des candidats à la direction du parti, s'est dit préoccupé par le fait que l'accès réduit aux bourses pourrait avoir une incidence sur les inscriptions.

Ce n'est qu'à la fin de l'automne, lorsque les écoles publieront leurs chiffres définitifs, que l'on pourra le comprendre clairement la situation.

Le député libéral et candidat à la direction Michael Coteau a lancé une pétition pour rétablir le financement du RAFEO. Photo : Radio-Canada

Toutefois, les premières indications du Centre de demande d'admission des universités de l'Ontario donnent à penser que les demandes d'admission dans les universités poursuivent leur tendance à la hausse depuis cinq ans.

Malgré tout, M. Coteau a indiqué que la province doit suivre l'impact des compressions sur les étudiants à faible revenu en particulier, puisque l'un des objectifs de l'expansion du RAFEO était d'accroître l'accessibilité.

Le programme était également censé aider à alléger le fardeau de l'endettement étudiant des familles à faible revenu et à revenu moyen , a-t-il ajouté.

La réforme des prêts étudiants a aussi permis d'alléger la dette des étudiants et [le premier ministre Doug] Ford ne fait que la remettre sur le dos de ces étudiants et de leurs familles , a déploré M. Coteau.

Avec les informations d’Amanda Pfeffer