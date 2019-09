Margaret Atwood finaliste du prix Booker pour la suite de La servante écarlate

En 2000, Margaret Atwood a gagné ce prix pour son livre Le tueur aveugle (The Blind Assassin). Cette fois, elle est nommée pour Les testaments (The Testaments), une suite de son livre La servante écarlate (The Handmaid's Tale). Ce livre sort le 10 septembre en anglais et le 10 octobre en français.

Le romancier britannique Salman Rushdie, qui a remporté le prix Booker en 1981 pour Les enfants de minuit (Midnight's Children), fait également partie de la liste des six finalistes pour son dernier roman, Quichotte.

Salman Rushdie en Inde en 2013 Photo : Associated Press / Rajanish Kakade

Lucy Ellmann, Bernardine Evaristo, Chigozie Obioma et Elif Shafak sont les quatre autres finalistes.

Fondé en 1969, le prix Booker est assorti d'une bourse de 50 000 livres, environ 88 000 dollars canadiens. Il est ouvert aux auteurs et autrices de langue anglaise du monde entier.

La personne gagnante sera annoncée le 3 octobre prochain.