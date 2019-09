Inclusion scolaire : il faut redonner le pouvoir aux enseignants, selon le ministre Cardy

Selon le ministre, la pénurie de professionnels - de psychologues scolaires, entre autres - est une réalité qui frappe tous les domaines d’emploi dans la province.

Elle sera cependant aggravée, déplore-t-il, par une décision du Collège des psychologues qui exigera que ses membres travaillant dans les écoles soient détenteurs d’un doctorat. La maîtrise suffisait jusqu’ici.

Ça va complètement éliminer les psychologues des salles de classe , dénonce le ministre.

La pénurie sera aggravée par la décision du Collège des psychologues d'exiger le doctorat de ses membres qui travaillent dans les écoles, selon le ministre. Photo : iStock

Pour pallier la pénurie de ces professionnels, il faut donner plus de pouvoirs aux enseignants et aide-enseignants, selon le ministre.

On doit revoir la composition des salles de classe pour augmenter la responsabilité, le pouvoir des enseignants dans la salle de classe et en même temps, trouver la manière de former les différents professionnels, les conseillères, etc., pour prendre la place des psychologues [...].

La semaine dernière, l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB) tirait la sonnette d’alarme : l’inclusion scolaire, une source de fierté pour le système scolaire néo-brunswickois, était menacée par le manque de ressources humaines et financières.

Le président de l’AEFNB, Gérald Arseneault, dénonçait le manque criant de professionnels dans certaines régions, comme des psychologues scolaires et des travailleurs sociaux. Il incombe aux enseignants de combler le vide, notait-il, ce qui leur occasionne une surcharge de travail.

Gérald Arseneault est le nouveau président de l'Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

C’est pourtant à ces mêmes enseignants que le ministre Cardy propose de donner plus de responsabilités.

Les réformes de mon côté, c’est de retourner les pouvoirs aux salles de classe, aux enseignants dans les salles de classe : c’est ce que les enseignants veulent entendre. Dominic Cardy, ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick

La situation ne viendra pas d’une augmentation du budget de son ministère, dit-il, puisque la situation financière de la province est précaire et que si elle n’est pas redressée, c’est la viabilité de tout le système de l’éducation tel qu’on le connaît qui serait compromise.