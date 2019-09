Saumon : Ottawa écarte à nouveau un projet d’ensemencement de la rivière Miramichi

Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) refuse pour une troisième année consécutive de permettre à un groupe de relâcher dans la rivière Miramichi des milliers de saumons sauvages élevés en captivité.

Le ministère et le groupe sans but lucratif CAST s’opposent depuis 2017 sur le bien-fondé du projet. Les milliers de saumons en question ont été capturés quand ils n’étaient encore que des petits âgés d’environ 3 ans et ils ont grandi dans les bassins d’une écloserie..

Le groupe CAST, qui dispose notamment de l’appui de Jim Irving, codirecteur général de la forestière J. D. Irving, veut relâcher ces poissons au même endroit où ils ont été capturés.

Mais la rivière Miramichi n’est pas un bon endroit où mener cette «expérience», indique dans une lettre une sous-ministre adjointe du ministre des Pêches et des Océans, Sylvie Lapointe. La lettre, dont CBC a obtenu copie, est datée du 8 août.

Le groupe CAST (Collaboration for Atlantic Salmon Tomorrow), se présente comme un partenariat qui se consacre à la recherche et au rétablissement du saumon. Il compte aussi parmi ses dirigeants le PDG de Cooke Aquaculture, Glenn Cooke, et un homme d’affaires de Saint-Jean, Brian Moore.

CAST collabore avec l’Association du saumon de la Miramichi et l’Institut des rivières canadiennes de l’Université du Nouveau-Brunswick. Le groupe appuie d’ailleurs le financement de cet institut.

Le MPO subit des pressions

Sylvie Lapointe et son équipe subissent une pression politique et publique en faveur du projet.

Le ministère et son personnel à Moncton et à Ottawa ont été récemment ciblés par une série de publicités du groupe CAST dans des journaux d’Irving, dont le Telegraph-Journal.

Dans ces publicités, les employés du ministère sont qualifiés de bureaucrates qui n’ont aucun plan pour rétablir le saumon de l’Atlantique dans la Miramichi.

Jim Irving, de la forestière J. D. Irving, est l'un des dirigeants du groupe CAST, comme le PDG de Cooke Aquaculture, Glenn Cooke. et l'homme d'affaires Brian Moore. Photo : YouTube

Les publicités accusent le ministère et l’Association du saumon de la Miramichi de travailler ensemble pour bloquer le projet.

Le stock de saumons dans cette rivière diminue depuis quelques années. On estime qu’à peine 27 000 saumons y sont retournés pour frayer en 2018, ce qui est bien inférieur au nombre nécessaire pour la survie de l’espèce.

Le groupe CAST dit rassembler des scientifiques

Dans l’une de ses publicités récentes, CAST soutient que son projet rassemble la plus grande équipe de chercheurs scientifiques au Canada pour contrer le déclin du saumon de la Miramichi .

Le stock de saumons n’est pas à un niveau critique qui justifierait des interventions potentiellement risquées, selon le ministère des Pêches et des Océans et l’Association du saumon de la Miramichi.

Les arguments scientifiques à l’appui du projet et l’absence de consultation des Autochtones préoccupent encore plus le ministère.

Dans sa lettre, Sylvie Lapointe cite notamment une étude réalisée par le ministère en 2016 et qui indique que des changements génétiques peuvent se produire rapidement, même dans une seule génération, lorsque des poissons sont élevés dans un milieu artificiel.

Le ministère doit tenir compte de tous les bienfaits et de tous les risques de ce genre de projet pour le saumon de l’Atlantique, explique Mme Lapointe.

Des Autochtones s’opposent au projet

Des groupes autochtones de la région de Miramichi s’opposent également au projet en disant qu’ils n’ont pas été consultés et qu’ils craignent aussi des conséquences potentielles pour les saumons sauvages en milieu naturel.

Des copies de la lettre de Mme Lapointe ont été envoyées à James Irving, Glenn Cooke, Brian Moore ainsi qu’à des députés fédéraux du Nouveau-Brunswick, à tous les députés provinciaux et au premier ministre Blaine Higgs. Ce dernier appuie le projet auprès des autorités fédérales.

La décision du ministère qui refuse de donner le feu vert au projet soulève des questions sur le sort des 13 000 saumons adultes qui se trouvent à l’heure actuelle dans une écloserie à South Esk, tout près de Miramichi.

Ces poissons pourraient être utiles pour faire des expériences sur leur tolérance aux changements de température et sur le rétablissement de l’espèce, suggère Mme Lapointe. Une autre possibilité, selon elle, serait de relâcher ceux peu susceptibles de se reproduire et de les équiper d’étiquettes acoustiques qui permettent d’évaluer leur mouvement et leur taux de mortalité.

Le directeur du groupe CAST, Andrew Willett, qui est aussi un gestionnaire de la forestière J. D. Irving, exprime sa déception dans un courriel envoyé à CBC. Le ministère, selon lui, ne fait preuve d’aucun leadership dans ce dossier.

Aucun scientifique légitime ne s’oppose au projet à l’heure actuelle alors que plusieurs l’appuient, selon M. Willett. Il dit que la prise de position du fédéral est «insensée».

Andrew Willett ne précise pas pour le moment ce qui adviendra du projet et des saumons gardés en captivité à South Esk. Les membres du groupe CAST vont se rassembler pour discuter de la suite des choses, explique-t-il.

D’après un reportage de Connell Smith, de CBC