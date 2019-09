Les automobilistes devront exercer leur patience en cette rentrée

En cette rentrée automnale, les automobilistes de la grande région de Montréal devront exercer leur patience, pas seulement sur les ponts et autoroutes, mais également une fois qu’ils circuleront en ville. Tour d’horizon des endroits où la circulation pourrait être perturbée.

Commençons par le réseau autoroutier. Des travaux de maintien sont en cours sur le pont de l’Île-aux-Tourtes (autoroute 40). La voie de droite en direction de Montréal est fermée en tout temps. Par contre, trois voies sont toujours maintenues dans le sens de la pointe de circulation.

Du côté de Laval, la réfection du pont Louis-Bisson (autoroute 13), qui enjambe la rivière des Prairies, est en cours jusqu’en 2021. De jour, on maintiendra quatre voies par direction à l’heure de pointe.

Un peu plus au sud, les automobilistes doivent composer avec la reconstruction du pont de l’autoroute 13 au-dessus de l’autoroute 40. Deux voies sont ouvertes dans chaque direction sur l’autoroute 13. Et trois voies sont ouvertes dans chaque direction sur l’autoroute 40 à la hauteur de l’A-13.

À la fin d'août, le projet Turcot était complété à plus de 79 %. Photo : Radio-Canada / Diana Gonzalez

Le projet Turcot progresse rapidement. Au cours d’une visite de chantier, il y a une dizaine de jours, Transports Québec annonçait que le chantier était complété à 79 %.

La bretelle qui relie l’autoroute 15 nord à l’autoroute 20 ouest est rouverte depuis lundi.

D’ici la fin de l’année, le ministère des Transports prévoit rouvrir la bretelle menant de l’A-20 est vers l’A-15 nord et la bretelle menant de l’A-15 sud vers l’A-20 ouest. En outre, trois voies sur quatre de la nouvelle route 136 (anciennement l'A-720) ouvriront d'ici quelques semaines, y compris les entrées Du Fort et Lucien-L’Allier.

Plusieurs entraves en ville

Une fois qu’ils auront quitté les voies rapides, les automobilistes ne seront pas pour autant au bout de leur peine. Plusieurs chantiers entravent la circulation dans les rues de Montréal.

C’est notamment le cas du projet de Service rapide par bus (SRB), sur le boulevard Pie-IX. De la rue Amos, à Montréal-Nord, jusqu’à l’avenue Pierre-de-Coubertin, deux voies sont maintenues en direction sud et une voie est ouverte vers le nord.

Une seule voie est ouverte sur la rue Saint-Denis, en direction nord, entre les rues Jean-Talon et Jarry. On reconstruit les infrastructures souterraines et de voirie. Ce chantier doit prendre fin à l’été 2020. Certains tronçons sont ouverts en direction sud, mais seulement pour la circulation locale.

Dans l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, des travaux majeurs ont également lieu sur l’avenue Papineau. On y reconstruit les infrastructures souterraines et de voirie entre les rues Gauthier et Marie-Anne. Deux voies sont ouvertes à la circulation, dont une réservée à la STM durant la période de pointe matinale.

La ligne 445 Express Papineau est la principale mesure du « Mouvement orange » visant à décongestionner la ligne de métro du même nom. Photo : Radio-Canada

L'Express 445 Papineau

À ces chantiers, il faudra également surveiller l’état de la circulation sur l’avenue Papineau en raison de la voie réservée aux autobus et taxis entre les rues Jean-Talon et Sherbrooke. Cette voie réservée est entrée en service le 26 août.

Elle sera en service du lundi au vendredi de 6 h 30 à 9 h 30, en direction sud, et, en sens inverse, de 15 h 30 à 18 h 30.

La 445 Express Papineau, principale mesure du « Mouvement orange » visant à décongestionner la ligne de métro du même nom, circulera sur l’avenue Papineau, de Beaubien jusqu’au boulevard René-Lévesque pour ensuite se rendre à la rue Peel au centre-ville de Montréal.

Ces autobus, qui passeront aux 20 minutes, partiront de la rue Bellechasse et de la 20e Avenue, dans Rosemont.

La STM estime qu’à terme cette ligne transportera 2000 personnes par heure de pointe matinale. La 445 Express Papineau passera aux 10 minutes.