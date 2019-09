Libéraux et néo-démocrates courtisent les travailleurs

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti libéral du Manitoba ont profité de la fête du Travail pour courtiser les électeurs en leur promettant notamment l’abolition du billet de médecin et le salaire minimum à 15 $ l’heure.

Selon les promesses lancées par les deux partis, le salaire minimum passerait de 11,35 $ l’heure à 15 $ l’heure, un bond de 3,65 $ et les employeurs n’auraient plus le droit d’exiger un billet du médecin à leurs employés absents pendant moins de 3 jours (72 heures).

Pour le chef du NPD, Wab Kinew, l’enjeu est celui de la qualité de vie des Manitobains. « Le chiffre de 15 $ l’heure n’a rien de magique, il est un symbole du salaire minimum vital », croit-il.

S’il forme le prochain gouvernement de la province, le chef néo-démocrate prévoit augmenter le salaire minimum d’un dollar l’heure jusqu’à ce qu’il atteigne sa cible, avant de l’indexer annuellement en fonction du taux d’inflation.

Pour le chef libéral, Dougald Lamont, le salaire minimum doit atteindre 15 $ l’heure en deux ans, s’il est porté au pouvoir.

« Les Manitobains ont besoin d’une augmentation [de salaire]. Ce dont ils ont besoin, c’est de stabilité et de sécurité en lien avec leur emploi », précise-t-il.

Trop cher pour les petites entreprises, selon certains

Pour la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, la hausse du salaire minimum est inacceptable puisqu’elle coûterait, pour 10 employés, jusqu’à 81 977 $ de plus par année.

« Il y a de meilleures façons d’aider les travailleurs à faible revenu », croit le directeur de la fédération pour le Manitoba, Jonathan Alward. Selon lui, il serait préférable d’augmenter les déductions fiscales de base des salariés.

Wab Kinew a tenu à répondre aux craintes des opposants à l’augmentation du salaire minimum. Selon lui, « l’atteinte du salaire minimum vital est bonne pour les petites entreprises parce que les employés risquent fort de dépenser leurs revenus supplémentaires dans les petites entreprises de leur région ».

Parmi les autres cadeaux électoraux offerts aux travailleurs et aux entreprises pour la fête du Travail, Wab Kinew s’est engagé à augmenter de 50 000 $ l’exemption d’impôts aux petites entreprises, la portant à 550 000 $.

Autant les libéraux que les néo-démocrates promettent de renforcer les règles de santé et sécurité au travail et d’augmenter le nombre d’inspecteurs en service, sans toutefois donner plus de détails.

Les deux partis ont en outre annoncé qu’ils aboliraient le gel des salaires des employés de la fonction publique.

Le Parti progressiste-conservateur n’a pas répondu au courriel de CBC.

Avec les informations d'Austin Grabish