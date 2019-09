Entraide et solidarité à Sept-Îles après l'incendie du 31 août

Certains offrent un mois de logement gratuit.

Monique Belleau fait partie de ces propriétaires. Ce geste est pour elle une façon de redonner au suivant. Un bâtiment locatif qu'elle gérait à l’époque avait brûlé en 2012. Ses locataires avaient bénéficié de la collaboration d'autres propriétaires.

C'est à notre tour d'aider les sinistrés qui sont là. On essaie le plus possible.

Monique Belleau, propriétaire de logements locatifs