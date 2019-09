Une bataille difficile contre les moules zébrées dans la municipalité rurale d'Alexander

La municipalité rurale d'Alexander a mis en place un projet pilote pour nettoyer les berges du lac Winnipeg afin d'en retirer les moules zébrées. Devant le coût élevé du nettoyage et la persistance de l'espèce envahissante, des résidents continuent toutefois de les récupérer à la main.

Au mois de juin, la municipalité rurale d'Alexander a tenté de ramasser les moules zébrées échouées sur les plages du lac Winnipeg, à l'aide une machine qui tamise le sable.

L’opération d'une journée a été très efficace, mais le préfet de la municipalité, Jack Brisco, déplore que, trois semaines plus tard, les vents aient rapporté sur les plages trois fois plus de coquilles qu’il y en avait avant le nettoyage.

On essaye de trouver d’autres options, parce que la machine peut coûter jusqu’à 150 000 $. On va en plus devoir engager quelqu’un pour la conduire, ce qui nous reviendrait à 50 000 $ supplémentaires , dit-il.

Depuis trois ans, le lac Winnipeg est envahi par cette espèce et la situation empire d'année en année. Leurs coquilles tranchantes s’accumulent sur les plages et dissuadent les habitants et les touristes d’aller se baigner.

Aller à la plage, c’est très important pour les gens qui viennent dans la région, et c’est devenu presque impossible maintenant , confirme Jack Brisco.

Des bénévoles prennent les choses en main

À Lester Beach, des résidents se sont ralliés pour nettoyer leur plage toutes les semaines cet été et l'été dernier.

Même si des gens nous disent que c’est inutile, parce qu’il y en aura encore qui s'échoueront, et ils ont raison, on a vu une différence significative de la propreté de la plage , dit Nicole Lester, l’instigatrice du projet.

Avec son groupe d’une dizaine de bénévoles, elle récupère les moules zébrées échouées à l'aide d'un râteau, en tamisant le sable. Ensuite, les volontaires les accumulent à un endroit reculé de la plage. Nicole Lester explique qu’ils ne peuvent pas les porter ailleurs pour éviter la contamination d’autres points d’eau.

Le trésorier de l’Association de Lester Beach, Gordon Campbell, qui passe tous ses étés dans un chalet à proximité de la plage de Lester Beach, estime que cette initiative est la meilleure option. La machine utilisée par la municipalité serait trop grosse pour avoir accès à la plage de Lester Beach, selon lui.

Cette méthode nécessite toutefois du temps et des moyens pour les résidents, qui la nettoient bénévolement.

L’Association de Lester Beach leur fournit par ailleurs un appui financier pour le matériel et l’essence utilisés pour acheminer les moules zébrées d’un bout à l’autre de la plage.

Les gens qui sont là sont découragés, on doit payer de notre poche pour garder notre environnement propre , dit Gordon Campbell, qui aimerait voir la ministre du Développement durable appuyer les municipalités et les bénévoles.

Nicole Lester aimerait, elle aussi, voir ce problème environnemental pris au sérieux, tout comme celui des algues bleu-vert.